Fútbol | Segunda B Alegría en Yecla tras la polémica Íñigo Alayeto, rodeado de jugadores del Talavera, dispara. / Yeclasport Los del Altiplano ganan en un campo recién resembrado y se afianzan en la zona tranquila JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ Yecla Domingo, 29 septiembre 2019, 21:54

El canterano Luis Castillo llevó al Yeclano a su segunda victoria de la temporada con un doblete ante el Talavera en un partido gris, sin fútbol. Los azulgranas reunieron más méritos que su rival para llevarse los tres puntos y pudieron superar la psicosis de los últimos minutos de las últimas jornadas, en un encuentro que se resolvió en la segunda mitad.

Después de una semana convulsa por jugar en La Constitución, pese a estar resembrado, los de Yecla salieron con ambición por sumar los tres puntos y afianzarse en la zona de salvación. Los de Sandroni sacaron cinco saques de esquina y varias faltas laterales en los primeros 15 minutos, pero les faltó remate y mayor profundidad.

2 Yeclano Deportivo Serna, Mario Sánchez, Víctor Fenoll (Carlos Felipe, m. 87), Iker Torre (Rashiti, m. 77), Vaquero, Fran Martínez (Chino, m. 22), Carlos Selfa, Alayeto, Ubay, Luis Castillo y Álvaro Navarro. 0 CF Talavera Óscar Santiago, Expósito (Sedeño, m. 82), Nandi, Gerrit (Ángel López, m. 68), Reguera, Pablo Aguilar, Oca, Zamorano (Cristian, m. 75), Juanra, Sergio Martínez y Samu Corral. GOLES 1-0: m. 67, Luis Castillo. 2-0: m. 89, Luis Castillo. ÁRBITRO Varón Aceitón. Amonestó a los locales Vaquero y Chino: y a los visitantes Gerrit, Oca y Cristian. Incidencias La Constitución, ante 2.500 personas.

Cuando mejor estaba el Yeclano el Talavera dio el primer susto en una buena jugada de Pablo Aguilar, que ganó la espalda a la defensa, pero su lanzamiento y el posterior remate de Zamorano no encontraron el gol. A partir de ahí, la primera mitad se convirtió en un calvario para los aficionados, con un Yeclano con poca fe y muy indeciso ante un Talavera que dejaba pasar los minutos esperando su ocasión, que llegó al borde del descanso con una gran acción de Zamorano que salvó en última instancia Álvaro Navarro.

La segunda parte continuó con el mismo dibujo. El juego fue gris, sobre todo al inicio de la reanudación. Los locales comenzaron a despertar ya en el 60' con una buena jugada combinativa de Mario Sánchez y Fenoll que terminó con un disparo del lateral que se marchó cerca de la puerta castellana.

En el 66' entró en escena el protagonista del partido. En sus pies pudo concluir la mejor jugada del Yeclano, pero su lanzamiento se fue muy desviado. Fue el aperitivo de lo que ocurriría apenas un minuto después tras una buena jugada de los de Sandroni que Luis Castillo definió con enorme calidad para poner por delante a los suyos.

Sin solución de continuidad pudo empatar el Talavera en un error defensivo que aprovechó Pablo Aguilar para plantarse solo, pero Ubay le frenó para evitar el 1-1 con una falta que el árbitro no pitó. El rosario de cambios en los dos equipos no cambió el partido. Mucha lucha en el centro del campo y un Yeclano que no perdió su nivel de intensidad y que esta vez no sufrió un varapalo en los últimos minutos como en las tres últimas jornadas.

En el momento de la verdad, en los últimos minutos, el Talavera trató de lograr el empate, pero a los castellanomanchegos les faltó mayor ambición y casi no inquietaron a Miguel Serna. El sufrimiento de los azulgranas acabó en una buena jugada por la izquierda de los de Sandroni que terminó con un centro medido al segundo palo que remató a placer Luis Castillo para redondear su doblete y confirmar la victoria yeclana en el minuto 90. Tres puntos que mantienen a los de Yecla en la zona templada y que encumbran a un Luis Castillo que está completando un gran inicio. El canterano ha conseguido ser una pieza clave para Sandroni en este buen arranque de los del Altiplano.