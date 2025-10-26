Xabi Alonso: «Los chicos necesitaban esa sensación de ganar un partido grande»

Cristián Ramón Cobos Madrid Domingo, 26 de octubre 2025, 19:28 | Actualizado 19:45h. Comenta Compartir

El Real Madrid cambió la inercia de los últimos clásicos. Superó el conjunto blanco al Barcelona y Xabi Alonso se mostró muy satisfecho con la victoria de su equipo ante su gran rival en un partido que se había calentado en los días previos por las declaraciones de Lamine Yamal. «Estoy contento por los chicos sobre todo, necesitaban esta sensación de poder ganar un partido grande», aseguró feliz el técnico tolosarra

La victoria del Real Madrid rompe la racha de cuatro victorias consecutivas azulgranas en los clásicos, una razón de peso para que Xabi Alonso reconociera que en el vestuario estaban «muy contentos por la victoria, por el partido, por el grandísimo trabajo que hemos hecho, el sacrificio, lo bien que hemos jugado». El técnico blanco confesó que «era una victoria muy necesaria para el equipo y para la gente» y confesó que había visto «al Bernabéu vibrar con todo lo que ha pasado en el partido. No sólo por los tres puntos».

Alonso tampoco quiso entrar en polémicas alrededor de Lamine Yamal después de todo lo que había pasado en los días previos al clásico. «El equipo ya estaba muy motivado, lo veníamos hablando en la previa lo importante que era el partido, no sólo por los tres puntos, por todo lo que podía suponer el partido»m, dijo centrando la respuesta en su equipo. «Estoy contento por los chicos sobre todo, necesitaban esta sensación de poder ganar un partido grande», afirmó el entrenador del Real Madrid.

Si se mostró feliz por la victoria y los tres puntos en un partido tan importante como el clásico, Xabi Alonso también quiso destacar el juego del equipo, superior al Barcelona. «Ha habido muchos momentos, incluso en la segunda parte, que hemos controlado el partido», dijo antes de reconocer que «la victoria es corta». Además, destacó que «sin balón hemos trabajado muy bien, muy solidarios y con balón también sabíamos cómo hacer daño».

Sobre el enfado de Vinicius por el cambio, Xabi Alonso salió del paso intentando defender al jugador dejando claro que son temas que se quedan en el vestuario. «Me quedo con muchas cosas positivas del partido, muchas cosas buenas de Vini pero no quiero perder el foco. Esto son cosas que hablaremos, y dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado», señaló el tolosarra.

«Se juega en el campo»

El que sí fue un poco más allá fue Tchouaméni, el centrocampista francés que realizó un gran partido se acordó de las palabras del '10' azulgrana. «A mí me gusta, si Lamine quiere hablar no hay problema, el partido se juega en el campo y hemos ganado, estamos muy contentos con nuestro partido y vamos a mirar para adelante. Me gusta, sólo son palabras, no hay mala intención. Con la determinación nos ayudó un poquito más», finalizó el jugador del Real Madrid.