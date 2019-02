FC Barcelona Valverde: «La sintonía con el club era buena y todo ha sido natural» Ernesto Valverde. / Alejandro García (EFE) «Todo está marcado por los resultados y todos sabemos lo incierto que es esto y lo caprichosos que son los resultados», señaló sobre las muchas especulaciones que se habían desatado alrededor de su continuidad como técnico del Barça P. RÍOS Barcelona Viernes, 15 febrero 2019, 18:07

La renovación de Ernesto Valverde como entrenador del Barça por una temporada más (2019-20) y otra opcional (2020-21) centró casi por completo la temática de la rueda de prensa del técnico culé previa al partido entre los azulgranas y el Valladolid. «La sintonía que tenía con el club era buena y todo ha sido de manera natural. El club me lo propuso hace un tiempo, nos dimos un margen para valorarlo todo y hemos pensado que este era un buen momento. También en el equipo estamos todos en buena sintonía y en ese sentido la decisión era fácil para mí», explicó el 'Txingurri' sobre las claves de la ampliación de su vinculación con la entidad catalana.

«Las intenciones de los clubes y de los entrenadores siempre son las mejores. La idea es empezar algo con las mejores perspectivas, pero luego ya sabemos cómo es el fútbol. Todo está marcado por los resultados y todos sabemos lo incierto que es esto y lo caprichosos que son los resultados», señaló sobre las muchas especulaciones que se habían desatado alrededor de su continuidad como técnico del Barça a pesar de tener todavía una temporada más opcional. «Cuando suceda lo hablaremos», señaló sobre la posibilidad de abandonar el club si al final de la temporada no se acaba conquistando algún título.

«Está claro que cuando se habla de tiempo en un club es porque las cosas te han ido bien, van bien o se espera que vayan bien. Estamos obligados a ganar títulos porque es la única manera de continuar en estos grandes clubes. Hay mucha prensa alrededor y muchas situaciones que parecen que no son demasiado importantes pero que al final lo acaban siendo», aseguró.

«No me planteo grandes cuestiones en ese sentido, me planteo no desviarme de esta temporada porque ganar cosas en este club es fundamental», señaló cuestionado por la posibilidad de ser el entrenador que comande un cambio de ciclo de la mano de jugadores jóvenes y prometedores como De Jong, Aleñá o Todibo.

«Me encuentro muy bien aquí, la gente siempre se ha mostrado respetuosa con mi trabajo, tanto dentro como fuera del club, y eso es muy importante», dijo por último sobre su renovación.

Echando la vista atrás, Valverde recordó que «los momentos más complicados siempre son las derrotas», que «en el Barça se amplifican mucho y tienen un coste que los entrenadores deben estar dispuestos a sumir». «Los mejores momentos evidentemente han sido cuando hemos conseguido un título o cuando hemos vivido momentos emocionantes, como la despedida de Iniesta», rememoró.

El desgaste físico

Ya sobre el momento que vive su equipo, líder y con seis puntos de ventaja sobre el Madrid en Liga, muy cerca de afrontar la ida de los octavos de final de la Champions en Lyon ante el Olympique y pendiente de la vuelta de las semifinales de Copa que se disputará en el Santiago Bernabéu el 27 de febrero, Valverde se muestra confiado a pesar del desgaste físico propio de una temporada tan exigente. «El equipo está muy bien, nos ha venido bien tener cierto margen tras el mes y medio que llevábamos. Se me ha preguntado muchas veces por el desgaste y analizando las cosas vemos que si bien hay jugadores que están disputando más minutos, otros han tenido más margen, como Piqué o Messi, que no han ido con sus selecciones, o Alba, que ha ido menos que otras temporadas. Este año estamos más compensados en ese sentido y preparados para afrontar lo que nos llega», aseguró.

«Empezamos ahora una secuencia de partidos en los que nos estamos jugando tres competiciones y en la que ya incluimos el partido de mañana. Venimos de empatar dos partidos seguidos en Liga y queremos ganar. Además, la mejor manera de afrontar cuatro partidos seguidos fuera de casa ante rivales complicados es con una sonrisa, señaló el entrenador azulgrana sobre el encuentro ante el Valladolid en el Camp Nou.

«Es el partido perfecto para ganar», dijo respecto a si el del Valladolid es un buen partido para hacer rotaciones. «Sabemos que los rivales que vienen después son importantes para la afición, pero para nosotros el importante es el de mañana», zanjó.

En ese sentido, Valverde evitó desviar su atención y la de su equipo hacia el partido de ida de octavos de Champions en Lyon: «El Olympique de Lyon es un gran equipo y será una prueba muy dura para nosotros, pero tenemos mañana un partido muy importante y no queremos descentrarnos.

Mercado de fichajes

Respecto a cuestiones como la renovación de Rakitic, un hombre importante en su etapa como técnico azulgrana, Valverde aseguró que «el club dará los pasos que crea conveniente para que el equipo sea de los mejores del mundo». «Ivan es un jugador para nosotros importante de la misma manera que cualquiera de aquellos que vienen jugando habitualmente», explicó.

«Todibo es un jugador que está entrenando con nosotros pero que todavía no hemos podido ver en un partido de competición o ni siquiera amistoso por el calendario de competición. Es un jugador rápido, potente y joven pero una cosa es entrenar y otra muy diferente competir. De Jong es un futbolista que se compromete con el juego, que no le quema el balón y que asume una responsabilidad importante en su equipo pese a ser tan joven», señaló por último en cuanto a dos de los últimos fichajes del Barça, el francés Todibo, que ya está a sus órdenes, y el neerlandés De Jong, que llegará el próximo verano