Rueda de prensa Valverde: «A Messi le veo como siempre y tengo la sensación de que los rivales también» Ernesto Valverde atiende a los medios / EFE El técnico hace una defensa de Luis Suárez: «Nos garantiza ocasiones en cada partido, es difícil prescindir de él» P. RÍOS Barcelona Viernes, 22 febrero 2019, 16:10

Ernesto Valverde compareció en la previa al partido contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán (16.15 horas, beIN LaLiga) y no ocultó que deberá «valorarlo todo» de cara a las posibles rotaciones antes del doble duelo con el Real Madrid y la vuelta de Champions League ante el Lyon. «Venimos de cuatro días, siempre es mejor para afrontar este partido (que tener tres como su rival, el Sevilla). Pero ahora tendremos en siete días tres partidos durísimos. Sabemos el precio de tener una lesión ahora. Intentamos evitarlo pero a veces no sabes cómo», explicó antes de analizar si le condicionará la alineación tener apercibidos. «Hay que tener en cuenta varias cosas. Ahondo en que al partido de mañana le damos mucha, muchísima importancia», negando que vaya a afectar «el resultado del Girona ante el Madrid a la hora de hacer rotaciones ahora».

Valverde no ocultó que el Sevilla «es durísimo» en su campo aunque intentará «mantener su distancia» liguera después de visitar a un rival contra el que se ha medido en cuatro ocasiones, dos en Copa, otra en Liga y la última en la Supercopa de España celebrada en Tánger. «Tomamos como referencia varios partidos, el último es uno de ellos igual que el que perdimos allí. El Sevilla en su campo es temible, donde saca buenos resultados. Fuera de casa no está al mismo nivel, algo que le está penalizando. A parte, está en competición desde julio. Está haciendo buenos resultados con gente de arriba en la tabla y nuestro precedente que tenemos esta año es una derrota. Es uno de los desplazamientos más complicados que nos quedan esta temporada», insistió.

«El precedente que tenemos es una derrota (2-0 en Copa) Sabemos el equipo que es. El año pasado empatamos al final, tras ir perdiendo por 0-2»

Valverde negó que el equipo tenga un problema de mentalización en estos últimos partidos, ya que de los cinco últimos sólo ha ganado uno. «Nos estamos reservando», bromea. «Los resultados siempre quieren decir algo. Nuestra intención es ir generando ocasiones y que el contrario no te haga demasiadas. A veces las estadísticas están bien, pero a veces te engañan un poco. Hay que tener un escenario mayor. No creo que cueste conectar al equipo. Es que el precedente de ahí (2-0 en Copa) es que hemos perdido. Sabemos el tipo de equipo que es, es un rival que siempre nos cuesta mucho. El año pasado empatamos y fue un partido durísimo. Un buen resultado es la mejor manera de afrontar los siguientes partidos».

Distancia respecto a sus seguidores

'Txingurri' se mostró optimista respecto a la situación de cómo está el Barcelona. «Siempre le veo bien a mi equipo. No sé qué me pasa. Estamos como tenemos que estar. Venimos de jugar un partido en el que no estuvimos acertados, pero estuvimos bien en cuanto a juego y conceder muy poco. Estamos con ganas de afrontarlo», avanzó recordando que es «un partido difícilisimo y sabemos lo que nos estamos jugando. Me gustaría poder ganar mañana y seguir hablando de que mantenemos la diferencia respecto a Atlético y Real Madrid. Nada está decidido ahora y nada estará decidido en una semana. Hay muchos equipos apretando, como el Atlético. Hay que fijarnos en nosotros».

Valverde analizó la sequía goleadora y el momento de forma de Luis Suárez: «Estar en este club siempre hace que se focalice todo en nombres propios. En el caso de Luis, es muy curioso porque se ha puesto ya en varias ocasiones. Empezó sin marcar, luego no para de meter goles... Pero estamos hablando del quinto máximo goleador de la historia del club. Ha generado ocasiones claras para marcar. Sabiendo el historial, lo único que hay que hacer es perseverar y tener paciencia. Es lo que hace él y lo que tengo yo. (Luis) Está bien. La semana pasada ya descansó y vamos a ver. Tenemos tres partidos y veremos qué ocurre, pero nos garantiza ocasiones en cada partido, es difícil prescindir de él».

«Umtiti está para jugar y en condiciones. Llegan partidos complicados y con jugadores lesionados como Vermaelen, Lenglet anda apercibido y ya veremos si está para ser titular o no»

Lo que sí confirmó es que Samuel Umtiti «está en condiciones» de poder jugar tras viajar en Lyon para el duelo de Champions League. «Vienen partidos complicados y llegan posibilidades para que entre. Lenglet está apercibido y Vermaelen, lesionado. Es un jugador que todos sabemos el nivel que tiene. Veremos si es mañana u otro día».

Si vuelve el francés al once lo hará por delante de Jeison Murillo, uno de los fichajes de invierno que, como Kevin Prince Boateng o Todibo, apenas han tenido presencia. «Para analizarlo siempre hay que estar en el momento justo de lo que sucedió en ese momento. Entonces tenías que cubrirte por si pasaba alguna cosa. Igual que en la delantera. Es verdad que estos jugadores no están participando mucho, pero ya saben el rol que tenían en el equipo. Han venido a ayudarnos aceptando las circunstancias», recordó.

Valverde no despejó las dudas sobre la presencia de Arthur en el Clásico aunque parece complicado - «no ha empezado a hacer nada con el grupo, pero estamos en ese plazo de la semana que viene en el que podría entrar»- mientras que destacó el nivel de Piqué y Semedo: «En el caso de Piqué es un jugador que participa regularmente, casi todos los partidos, fundamental para nosotros. Tiene momentos algo más bajos y ahora está muy bien. En el caso de Nelson, ha mejorado muchísimo desde que llegó. Es un jugador que cada vez ha ido acoplándose mejor. Esperamos aún más de él», destacó antes de dejar una reflexión final sobre Messi. «Le veo como siempre, la verdad. Y tengo la sensación de que los rivales también».