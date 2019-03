Toño García: «He vivido una pesadilla»

Toño García trata de volver a la normalidad. Hoy se ha ejercitado en solitario en la ciudad deportiva de Buñol y mañana ya lo hará junto a sus compañeros. El futbolista del Levante, quien el pasado viernes obtuvo la libertad provisional sin fianza tras pasar 21 días en la cárcel de Teruel, ha roto su silencio para defender su inocencia y destacar sus momentos de sufrimiento en prisión.

Comunicado oficial de Toño García pic.twitter.com/cL44FpNwu7 — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) 5 de marzo de 2019

«Estos días he vivido una pesadilla. Pasé de la felicidad más absoluta por mi renovación con el Levante a verme en la cárcel sin comprender absolutamente nada. Se me ha quitado la libertad por una sospecha. He podido cometer un error. Soy una persona confiada y no he pensado mal de la gente. Tal vez debería haberme protegido más. Pero de ahí a suponer que pertenezco a una organización criminal y me dedico al blanqueo de capitales hay un mundo. Es absolutamente falso y lo demostraré«, ha explicado Toño García en declaraciones a la web oficial del club.

El defensa granota se muestra con la conciencia tranquila. «En primer lugar quería dar las gracias al club, con el presidente a la cabeza, a mis compañeros y a toda la afición del Levante por confiar en mí y apoyarme. Y en segundo lugar, decirles que confíen en mí, que se esclarecerá todo y demostraré que soy inocente«, ha concluido.