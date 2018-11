Jornada 12 Valverde: «Tenemos que mejorar lo de los goles encajados» Valverde, durante el partido. / REUTERS El entrenador del Barcelona dejo claro tras el encuentro que a su equipo le faltó «controlar el partido» COLPISA Madrid Domingo, 11 noviembre 2018, 19:39

Ernesto Valverde, entrenador del F.C Barcelona, dio su visión del encuentro después de que su equipo cayese por 3-4 ante el Real Betis. «Creo que empezamos bien, haciendo que perdiesen el balón, pero después el partido se rompió y ahí no estuvimos bien, no controlamos el juego y anotaron los dos goles. En la segunda parte cada vez que marcamos para meternos en el partido ellos nos marcaron otro gol. Creo que hicimos un muy mal primer tiempo y el segundo me deja más satisfecho», declaró.

El técnico culé se refirió al número de goles que está encajando su equipo, sobre todo en Liga, donde ha recibido 18 en 12 partidos. «Hoy nos han llegado con mucha facilidad, sobre todo en la primera parte, y creo que era algo que habíamos mejorado en los últimos partidos. En la segunda ya fue cuestión de lo que arriesgamos. En cualquier caso es algo que hay que mejorar. No creo que sea algo sólo de la defensa. Tiene que ver con controlar el partido. Si atacas bien, defiendes bien», dijo.

Cuestionado por Arturo Vidal, que salió en la segunda parte y anotó uno de los goles del equipo, el técnico aseguró que su entrada al campo fue para «agitar el partido».«Tal y como estaba el partido, pensábamos que nos convenía meter un poco de »caña«. Nos hacía falta intensidad y sabiamos que con su llegada podiamos agitar el partido», afirmó.

Por último, sobre Dembélé, que se quedó fuera de la convocatoria para el partido ante el Betis, Valverde fue claro. «Esperamos mucho de él. Tiene un gran talento. Esperamos que nos ayude», finalizó.

Vidal: «No pueden venir aquí equipos y marcarnos cuatro goles»

Arturo Vidal, centrocampista del Barcelona, dio su particular visión de la derrota de su equipo por 3-4 ante el Betis, en la que él anotó uno de los tantos. «Empezó mal el partido, ellos aprovecharon las ocasiones del primer tiempo y se puso dificil. Lo mejor ha sido la segunda parte, que lo hemos intentado y hemos estado a punto de remontar», declaró.

El chileno insistió en qué el equipo debe mejorar para no sufrir derrotas como la de este domingo ante el Betis. «No pueden venir aquí los equipos y hacernos cuatro goles. Tenemos que mejorar mucho eso si queremos ser campeones», dijo.

Para el chileno, que el Betis fuese capaz de anotar cada vez que los culés se acercaban en el marcador, fue una de las claves para que su equipo no lograse remontar el encuentro. «Se fue juntando todo. Cuando marcamos pensábamos que podiamos ganar, pero nos volvieron a hacer gol. Fue esa dinámica todo el partido y no podemos dejar que nos pase más», destacó.

Por último, cuestionado sobre su situación individual, el chileno dejó claro encontrarse en buen momento. «Estoy bien. Ya no me duele la rodilla, espero conseguir un puesto de titular y convencer al entrenador», sentenció.