Jornada 3 El Atlético de Madrid, a por el liderato en solitario REUTERS El Eibar busca resucitar en el Wanda Metropolitano, un estadio en el que todavía no ha perdido y ha sacado dos empates JONAY ANTÓN Madrid Domingo, 1 septiembre 2019, 08:01

Casi tres jornadas de Liga y los equipos grandes empiezan a tener oportunidades e incluso objetivos para progresar adecuadamente en el campeonato. El Atlético de Madrid ya tiene su primera meta: ser líder antes del parón de selecciones que se avecina. Tras el tropiezo del Sevilla el viernes tras empatar en casa con el Celta (1-1), el conjunto rojiblanco busca ser el único equipo de la tabla que consiga un cien por cien de efectividad de victorias en estos tres primeros partidos de la temporada.

Pero si el club colchonero rompió una maldición el pasado fin de semana, venciendo en Butarque al Leganés por primera vez en su historia en Primera División, ahora se enfrenta a otra. Desde que el Atlético juega en el Wanda Metropolitano, no ha podido vencer como local al Eibar de José Luis Mendilibar. Para romper la dinámica, Diego Pablo Simeone recupera Diego Costa. El hispano-brasileño volverá a jugar un partido oficial, algo que no hace desde el pasado 6 de abril, cuando fue expulsado en un partido contra el Barcelona y posteriormente fue sancionado con ocho partidos. Sin embargo, el técnico argentino no podrá contar con Álvaro Morata, que esta semana sufrió un esguince de grado moderado en su rodilla derecha debido a una torsión. Asimismo, Simeone no ve la manera de contar con su plantel ofensivo al completo en estas jornadas iniciales del campeonato. Además, se abre una oportunidad para el joven delantero serbio de 22 años Ivan Saponjic, que podría disputar sus primeros minutos oficiales con la elástica rojiblanca.

Respecto al posible once, volverá a ocupar el lateral izquierdo el brasileño Renan Lodi, tras la doble amarilla que vio en el partido inaugural contra el Getafe. En el mediocampo, Simeone podría dar los primeros minutos como titular a Marcos Llorente, que ha sido suplente en los dos primeros encuentros.

Por su parte, los armeros llegan a este choque con dudas tras perder ante el Mallorca y empatar con Osasuna. Será el tercer partido consecutivo fuera de casa del Eibar, que pretende resucitar en un estadio en el que no ha perdido. El Wanda Metropolitano es motivo de alegría para los de Ipurua, ya que han sacado dos empates.

Para intentar recuperar el vuelo, Mendilibar cuenta con las bajas de Cote y Esteban Burgos. Sólo tiene la duda de Pape Diop, que no se sabe si será de la partida o quedará relegado al banquillo. Asimismo, Anaitz Arbilla volverá al lateral izquierdo. Además, y de forma sorprendente, Sergi Enrich se ha quedado fuera de la convocatoria, por lo que Charles, junto a Kike García, formarán la dupla ofensiva para intentar derribar el muro de Jan Oblak, que aún no ha encajado un gol.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Lodi, Koke, Marcos Llorente, Saúl, Lemar, Joao Félix y Diego Costa.

Eibar: Dmitrovic, Tejero, Ramis, Oliveira, Arbilla, Orellana, Diop, Escalante, Pedro León, Kike García y Charles.

Árbitro: Jaime Latre (Aragonés).

Estadio y horario: Wanda Metropolitano. 19:00 h. (Movistar).