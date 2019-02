Jornada 24 Piqué: «A mí me tocan por detrás, me derriban y me caigo» Pique derribado en el área del Valladolid. / EFE El central fue uno de los protagonistas del partido al forzar el penalti que convirtió Leo Messi para dar la victoria al Barcelona frente al Valladolid NACHO CABALLERO Sábado, 16 febrero 2019, 23:14

El Barcelona se impusó por la mínima (1-0) ante el Valladolid gracias a un gol de penalti materializado por Leo Messi, que minutos más tarde no aprovecharía otra pena máxima que esta vez sí consiguió parar Jordi Masip. El central del equipo blaugrana, Gerard Piqué fue uno de los protagonistas del encuentro al ser el que provocó el penalti de la victoria.

Tres empates consecutivos son los que llevaba el Barcelona contando la ida de las semifinales de Copa del Rey ante en Real Madrid. Una situación que había provocado cieras dudas sobre el rendimiento del equipo azulgrana: «No hemos jugado bien. No ha sido un gran partido. La buena noticia es la victoria, después de dos empates. Para el martes debemos ser mejores».

El equipo catalán parece atascarse ante defensas de tres centrales, impidiendo la fluidez por la zona cental del campo, que es por donde se desarrolla gran parte del fútbol azulgrana: «Es más un problema nuestro. Nos falta fluidez en el juego. Si no le damos rapidez a la pelota, no tenemos la posesión y no creamos ocasiones, nos convertimos en un equipo más débil. Debemos mejorar».

La acumulación de descanso fue el argumento para justificar los malos resultados de partidos anteriores, pero en esta ocasión, el Barcelona venía con descanso suficiente como para hacer un mejor partido que el que ha realizado: «Eso era la línea de otras temporadas. Cuando enganchas varios patidos seguidos, las piernas pesan».

00:22 Vídeo.

El central, que de momento lleva jugados todos los minutos de Liga (2.070) siendo líder en este aspecto junto a su compañero Ter Stegen. se mostró encantado con esta circunstancia: «Eso es decisión del mister. El a veces me pregunta y yo le digo que estoy bien para llevar al equipo».

Cada jornada parece haber una polémica alrededor del VAR. Esta vez, el videoarbitraje no entró a revisar la caída de Piqué en área contraria: «A mi me tocan por detrás, me derriban y me caigo. En la tele se ven las cosas distintas, pero para mí es suficiente».