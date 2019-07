Temporada 2019-2020 Las obras en los estadios marcarán el inicio del calendario liguero Exteriores del Santiago Bernabéu. / Christof Stache (Afp) Real Madrid, Eibar, Real Sociedad y Valladolid piden jugar tres jornadas iniciales a domicilio para poder tener listos sus campos | El Atlético con el Metropolitano fue el primer precedente, luego seguido por Huesca y la Real Sociedad, que vuelve a solicitarlo RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 3 julio 2019, 20:31

Una vez que LaLiga y Federación Española (FEF) llegaron a un acuerdo de mínimos en la sede del Consejo Superior de Deportes sobre el Convenio de Coordinación, que había caducado el pasado 30 de junio y se renueva hasta 2023 a expensas de que se resuelva la problemática de los partidos de viernes y lunes que parece terminará en los tribunales, ya hay vía libre para que este jueves a las 13 horas en la Ciudad del Fútbol se sortee el calendario de la campaña 19-20, que comenzará el próximo 18 de agosto y concluirá el 24 de mayo de 2020 tanto en Primera como en Segunda.

Al igual que la pasada campaña volverá a ser asimétrico para optimizar las fechas (como clásicos y duelos de rivalidad regionales) como desea la Liga. Además, esa flexibilidad permitirá que las peticiones de los clubes pueden ser cumplidas sin que ello obligue a duplicar el calendario al inicio de la segunda vuelta. Y es que, desde que en 2017 el Atlético pidiese disputar sus tres primeros partidos a domicilio para tener listo el Metropolitano, varios clubes han solicitado a la Liga empezar la campaña jugando las tres primeras jornadas como visitantes.

El Villarreal también reclamó jugar dos fuera para terminar la reforma de La Cerámica y la campaña pasada fueron el recién ascendido Huesca, que necesitaba adaptar su estadio a las necesidad de Primera además de aumentar su aforo, y la Real Sociedad, que cumplió su deseo de eliminar la pista de atletismo de Anoeta. La reforma del estadio guipuzcoano aún no ha sido completa y desde que finalizó el pasado ejercicio ha vuelto a ponerse manos a la obra para adecuar el segundo de los fondos, que durante esta campaña ha estado tapado con una lona. Para dar tiempo a terminar las obras de remodelación el primer partido en casa sería, por lo tanto, el 14-15 de septiembre (justo después del parón internacional en el que España jugará ante Rumanía e Islas Feroe). La experiencia de la 18-19 se resolvió para la Real Sociedad con una victoria en Villarreal (1-2), un empate en Leganés (2-2) y una derrota en Eibar (2-1).

A los realistas se le han sumado sus vecinos de Eibar, que también desea modificar varios aspectos de Ipurúa, el estadio con menos aforo de la categoría que ahora pasará a tener 8.050 localidades tras la nueva tribuna oeste y retocar la Principal. No está siendo tarea sencilla por el terreno situado detrás de la primera, en el que va un aparcamiento, ya que el plan, además del aforo, tiene previsto la mejora del túnel de vestuarios, el palco presidencial, la zona de prensa, así como la apertura de la tienda oficial del club después del cambio de Puma a Joma.

El Madrid, sin Trofeo Bernabéu

En Ipurúa cayó goleado la pasada campaña el Real Madrid, que también empezará como armeros y txuri-urdines la campaña lejos de su estadio. El Santiago Bernabéu, sede del último duelo de la selección española ante Suecia, está viviendo la primera fase de su remodelación (demolición de La Esquina del Bernabéu y desmontaje de la cubierta que pasará a integrarse en la plaza Sagrados Corazones, con un novedoso espacio ajardinado de 6.000 metros cuadrados además de 3.000 localidades con un cambio sobre el tercer anfiteatro del lateral este) que dejará a la afición blanca sin poder disfrutar de su equipo como local hasta la segunda semana de septiembre, casi cuatro meses después del último duelo en casa, resuelto con derrota ante el Betis.

Por el momento el Corazón Classic Match ante los veteranos del Chelsea ha sido el último duelo en Concha Espina, donde por el momento no han confirmado fecha para la disputa del Santiago Bernabéu. Seguro que el primer partido no es contra el Valladolid, que también jugará como local en la cuarta jornada por las obras de remodelación del Nuevo José Zorrilla, que no tendrá foso alrededor del campo y contará con 1.594 nuevos asientos. Hay que recordar que el diseño asimétrico del calendario hizo posible que el Huesca jugase dos duelos consecutivos como local en diciembre... todavía en la primera vuelta.

La principal novedad del calendario estará en enero ya que un fin de semana (del 8 y 12 enero) se reservará para la Supercopa de España, cuya sede aún está por definir aunque se especula en Arabia Saudí, que se jugará coincidiendo con la segunda eliminatoria de Copa del Rey en la que los cuatro participantes también están exentos- como en la inicial del 18 diciembre 2019- ya que accederán al torneo del KO en los dieciseisavos de final.