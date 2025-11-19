Militao, dos semanas de baja por una lesión en el aductor El brasileño, que sufrió una dolencia muscular en la pierna derecha durante el amistoso entre Brasil y Túnez, se perderá los duelos de Liga en Elche y Girona además de la visita al Olympiacos en la Champions

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:08 | Actualizado 15:48h.

Nuevo contratiempo en forma de lesión para el Real Madrid de Xabi Alonso. Los análisis a Eder Militao por parte de los servicios médicos del club blanco este miércoles, después de que el central brasileño se resintiese de unas dolencias durante el amistoso entre su selección, Brasil, y Túnez, confirmaron que el central sufre una lesión en el aductor mayor de su pierna derecha.

Esta dolencia muscular implica un periodo de recuperación de unas dos semanas y por tanto alejará al zaguero brasileño de las visitas ligueras a Elche y Girona, próximos compromisos del conjunto madridista en el campeonato de la regularidad, así como del viaje en Champions para medirse al Olympiacos de José Luis Mendilibar en El Pireo.

Así las cosas, la intención es que Militao esté disponible para el importante compromiso de Liga que enfrentará al Real Madrid y al Athletic en San Mamés el miércoles 3 de diciembre, que corresponde a la jornada 19 pero se adelanta por la disputa en enero de la Supercopa de España en Arabia Saudí, en la que competirán ambos equipos.

El defensa paulista se retiró al sentir unas molestias físicas en su pierna derecha cuando había transcurrido una hora de juego del duelo entre la Brasil de Carlo Ancelotti y Túnez, disputado este martes en Lille. Previamente, el sábado en el Emirates Stadium de Londres, había disputado el encuentro completo de la Canarinha ante Senegal, también de carácter amistoso.

Ausencia notable

Tras dos graves roturas de ligamento cruzado anterior de la rodilla, la primera en la pierna derecha en agosto de 2023 y la segunda en la zurda en noviembre de 2024, medio año después de regresar a los terrenos de juego, Militao está siendo un pilar defensivo para el Real Madrid de Xabi Alonso esta temporada.

El brasileño ha disputado trece de los 16 encuentros oficiales del equipo blanco desde el inicio del curso, doce de ellos en el once titular, y debido a los problemas físicos de Rüdiger, que solo ha jugado un partido en lo que va de campaña y no estará todavía disponible en Elche, y las dudas de Huijsen en los últimos duelos, se antoja una ausencia notable para Xabi Alonso a pesar del buen tono de Raúl Asencio en el empate contra el Rayo en Vallecas.