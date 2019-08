Indulto a los sancionados de la pasada Liga Rubiales adoptará una medida de indulto para los jugadores sancionados por cinco amarillas (Carvajal, Llorente, Elustondo, Parejo, Gayá y Maksimovic) si el CSD avala su viabilidad y legalidad RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 15 agosto 2019, 13:24

Dani Carvajal, Diego Llorente, Dani Parejo, José Luis Gayá, Aritz Elustondo y Nemanja Maksimovic aún no saben seguro si podrán jugar la primera jornada de Liga pero todo apuntan que si lo harán. Todo depende de que se confirme o no por parte del Consejo Superior de Deportes el indulto que Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) firmó hace dos semanas, el 1 de agosto, para los jugadores amonestados que en principio no iban a poder disputar la primera jornada de Liga por acumulación de amonestaciones. Pero, según el Consejo Superior de Deportes, la FEF lo incluyó dentro paquete de modificaciones de Estatutos y Reglamento de la Federación Española, de tal manera que no le daba tiempo a aprobarlo todo, pues requiere de diversas reuniones y dejó claro el miércoles que no llegaría a tiempo para ello al estar varios de sus miembros de vacaciones, por lo que esos seis futbolistas seguirían sancionados.

La única solución posible era que hubiese un indulto específico, según dijo el director general de CSD, Mariano Soriano. «Yo veo bastante improbable que la aprobación del reglamento llegue a tiempo para este fin de semana porque el procedimiento que supone la aprobación de la norma jurídica lleva una serie de pasos que se tienen que cumplir. Hay una opción de que jueguen estos jugadores, que es que realmente el presidente de la RFEF haga realmente un indulto de la sanción. «. Y ha llegado.

Así, la FEF lanzó una nota para aclarar «ante las informaciones aparecidas al respecto», que ha «elevado consulta al Consejo Superior de Deportes sobre la viabilidad y legalidad de que el Presidente de la RFEF adopte una medida de indulto para aquellos jugadores que al inicio de esta temporada debían cumplir la sanción de un partido sin jugar por la acumulación de cinco tarjetas amarillas en la temporada anterior, por supuesto, continuando con el normal procedimiento de aprobación definitiva de esta medida en vía administrativa en el órgano correspondiente del CSD, que hará que la misma se encuentre incluida e implementada de manera definitiva desde ahora en adelante en el reglamento de la FEF».

Asimismo desde el órgano federativo insisten que «si el CSD nos ratifica por escrito la viabilidad y legalidad de dicha medida y que con la adopción de la misma no se estaría cometiendo ninguna infracción disciplinario deportiva, el Presidente de la FEF procederá de inmediato a adoptar el acuerdo de indulto para todos aquellos jugadores que estén en dicha situación». Ahora hay que ver si el CSD acepta aprobar esta medida al margen del paquete de modificaciones de Estatutos y Reglamento de la Federación Española, de tal manera que el Consejo Superior de Deportes no ha podido aprobarlo todo, pues requiere de diversas reuniones.

Hay que recordar que no recibían indulto los expulsados, como eran los casos de Éver Banega (en Montilivi ante el Girona y el Comité de Competición le sancionó oncuatro partidos de suspensión), Diego Costa (ocho partidos por su incidente con Gil Manzano en el Camp Nou) y Correa que también vio la roja contra el Levante en el Ciutat en la jornada final de la 18–19.