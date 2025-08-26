Iñaki Peña se va al Elche y deja vía libre a Szczesny

Daniel Panero Martes, 26 de agosto 2025, 15:54 Comenta Compartir

El Barcelona puso fin al último de los culebrones que le quedaban en la portería. Tras el fichaje de Joan García y la operación de espalda de Ter Stegen, solo quedaba saber quien sería el meta suplente y ese rol corresponderá finalmente a Wojciech Szczesny. El meta polaco será inscrito gracias a la salida de Iñaki Peña, que ha renovado su vinculación con el club culé hasta 2029 e inmediatamente ha hecho las maletas para salir cedido al Elche y liberar la masa salarial suficiente para resolver el problema.

Y es que la carpeta de Iñaki Peña era una de las que más habían preocupado a Deco en los últimos meses. El cancerbero tenía contrato hasta 2026 y eso suponía un problema para el Barça, ya que no había ofertas del agrado del club para un hipotético traspaso y la cesión era la única opción que quedaba sobre la mesa, pero debía hacerse tras firmar una renovación que no liberara al jugador la temporada que viene, una fórmula similar a la que la entidad que preside Joan Laporta ya llevó a cabo con Ansu Fati. Esa operación finalmente se ha realizado e Iñaki Peña ha firmado hasta 2029 y ha encontrado un nuevo destino, el Elche.

En el Martínez Valero, Iñaki Peña tendrá que competir en la portería con Matías Dituro, de 38 años, y Alejandro Iturbe, de 21. Son dos perfiles diferentes entre los que buscará hacerse un sitio para entrar en un equipo que le viene como anillo al dedo. De la mano de Eder Sarabia, el Elche se ha convertido en un conjunto protagonista con el balón y que necesita de un buen manejo de pies de su portero, una cualidad que Iñaki Peña domina a la perfección gracias a su extenso paso por la cantera del Barça, club al que llegó en 2013 procedente del Villarreal.

La salida de Iñaki Peña abre la puerta a Szczesny. El meta polaco ha realizado la pretemporada junto al resto de sus compañeros y ha esperado pacientemente a que se desbloqueara una situación que se ha encallado hasta la última semana del mercado. Finalmente será inscrito y Flick podrá contar con él como plan B ante cualquier problema que sufra Joan García y también para hacer grupo gracias a su veteranía. Szczesny podrá estar en Vallecas el próximo domingo, pero el trabajo de los azulgranas no acaba ahí.

Varios frentes abiertos

Tras la salida de Iñaki Peña, ahora debería ser el turno de Oriol Romeu y Héctor Fort, ya que la marcha de ambos jugadores es fundamental para acometer las inscripciones de Roony Bardghji y Gerard Martín. El primero no viajó a Asia con el resto de sus compañeros con el objetivo de definir su futuro, pero sigue en 'stand by' pese a que cuenta con el interés de clubes de la Liga como Betis, Sevilla u Oviedo, mientras que en el caso del segundo, Fort, el Barça busca una cesión o un traspaso con opción de recompra que le permita mantener el control sobre el jugador, de apenas 19 años. Son las dos operaciones que más le urgen ahora mismo a Deco, que vivirá un año más un cierre de mercado con varios frentes abiertos.