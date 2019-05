Mercado de fichajes Griezmann comunica al Atlético que se irá este verano Griezmann, durante el partido del Atlético ante el Sevilla. / Efe En una reunión con el club informa de que ha decidido marcharse y pagará su cláusula, aunque no confirma que su destino sea el Barcelona JAVIER VARELA Madrid Martes, 14 mayo 2019, 23:08

El Atlético de Madrid deseaba una respuesta definitiva de Antoine Griezmann y ya la tiene. El francés informó al club, en una reunión mantenida esta tarde con Diego Simeone y Miguel Ángel Gil Marín, de que abandonará el club una vez finalizada la temporada -aún queda un partido con el Levante- y después pagará la cláusula... que a partir del 1 de julio baja de 200 a 120 millones de euros. «Nos ha dicho que se va», reconocían desde el club unos minutos antes de que la cuenta del propio Atlético confirmase la decisión de salir del francés en un gesto de transparencia pocas veces visto. «Griezmann ha comunicado al club que no seguirá como rojiblanco la próxima temporada», se limitó a informar el club, que no sabe aún el destino del futbolista.

.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) 14 de mayo de 2019

Después lanzó en las redes sociales otro mensaje con un vídeo en el que el propio futbolista explicaba su decisión. «Después de hablar con el Cholo, Miguel Ángel y la gente de los despachos quería seguidamente hablar con los aficionados que me han dado mucho cariño. He tomado la decisión de irme; de ver otras cosas, tener otros desafíos. Me ha costado coger ese camino. Es lo que siento y necesito, han sido cinco grandes años donde he ganado mis primeros trofeos importantes con un club. Han sido momentos increíbles que siempre recordaré, ha sido una etapa muy importante. Os llevo en el corazón y por eso quería que después de entrenador y club lo supieseis. Han sido cinco años increíbles. He disfrutado muchísimo, he dejado todo en el campo, he intentado ser un chico bueno con el aficionado, he intentado dar alegría a la gente que ha venido al Wanda Metropolitano y también con los que van fuera de casa y sólo tengo agradecimiento para todos vosotros. Muchas gracias de corazón y hasta luego».

.@AntoGriezmann ha comunicado al club que no seguirá como rojiblanco la próxima temporada. — Atlético de Madrid (@Atleti) 14 de mayo de 2019

Al menos el Atlético, a nivel interno, se congratula de que no estará con la incertidumbre durante el verano con Griezmann, que parece indicar que fichará por el Barcelona aunque en la reunión no adelantó su destino, y podrá aprovechar ese dinero -aunque un 20% irá a la Real Sociedad, según quedó fijado en el acuerdo de 2014- para remodelar una plantilla que necesitará de varios retoques y ajustes tras las salidas de futbolistas que han sido importantes estos años como Diego Godín, Lucas Hernández, Juanfran Torres o Filipe Luís. Uno de ellos hasta ahora era el capitán Godín, el gran amigo de Griezmann, y que había sido una de las razones por las cuales el francés optó por seguir e intentar lograr la Liga de Campeones en 2019 con final en el Metropolitano. No estar en ella ha sido un golpe duro para 'Grizzi'.

Hace un mes, el Atlético caía eliminado de forma sorprendente -por el buen resultado que había conseguido en el partido de ida- de la Liga de Campeones. Aquel día, Antoine Griezmann, como el resto de compañeros, no compareció en el Juventus Stadium. De esa manera se certificó una temporada más bien gris del francés. En el único título del Atlético de la temporada -la Supercopa de Europa- apenas tuvo protagonismo y aunque ha sido el máximo goleador del equipo, sus números están muy lejos de lo que se esperaba de uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Cuando hace un año firmó su renovación se guardó un as en la manga por si las cosas no salían como esperaba. Y a tenor de lo visto, así ha sido. Pidió que su cláusula de 200 millones bajara automáticamente a 120 'kilos' el 1 de julio de 2019. Un claro gesto que dejaba abierta de par en par su salida del Metropolitano, que dejará en las arcas 96 millones que el club usará para planificar deportivamente la próxima campaña en la que Héctor Herrera será el primer fichaje.

pic.twitter.com/IzuT4L8zIC — out of context futbol club barcelona (@nocontextFCB) 14 de mayo de 2019

Mientras, en Barcelona se mira con expectación el transcurrir de los hechos aunque su fichaje ya genera consenso en las personas claves del club. Con la marcha casi probable de Coutinho, que ha decepcionado deportivamente y se ha enfrentado a la grada, y las constantes lesiones de Dembélé, que le impiden rendir con continuidad, desde la secretaría técnica se cree que Antoine Griezmann es el jugador perfecto para acompañar a Leo Messi en lo que se ha convertido una obsesión: la Champions League. El francés es un delantero polivalente, que trabaja, que marca goles y que podría ser un socio perfecto para el argentino. La afición le silbó en el último partido jugado en el Camp Nou y sus declaraciones cuando era futbolista de la Real Sociedad, dijo que prefería el Real Madrid al Barcelona no le ayudarán en su llegada, pero ahora mismo el escollo principal es la cuantía de su ficha, si bien su entorno ya ha informado que está dispuesto a rebajarla.