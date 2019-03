Atlético Griezmann: «Amo al club, a mis compañeros y a Simeone» El francés Antoine Griezmann. / Efe El futbolista francés ha estrenado un documental en el que repasa su carrera EFE París Jueves, 21 marzo 2019, 17:50

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, estrenó este jueves un documental en la plataforma 'Netflix' en el que rememora cuando tomó la decisión de seguir y renovar el pasado verano con el club rojiblanco y en el que expresa su amor por su equipo, sus compañeros y Diego Simeone.

'Antoine Griezmann: campeón del mundo' repasa su niñez, cuando probó en numerosos equipos de su país, con la negativa recurrente porque era «demasiado bajito», según explica su padre; cuando llegó a la Real Sociedad o cuando fichó por el Atlético, mientras traza el camino hacia el título en Rusia 2018, durante una hora de imágenes y declaraciones del delantero, el seleccionador Didier Deschamps, su descubridor Eric Olhats y el uruguayo Diego Godín, entre otros.

El '7' rojiblanco, que cumple 28 años este jueves 21 de marzo, aborda en un momento del documental varios momentos con el Atlético, como su llegada al club, sus primeros entrenamientos, la final de la Liga de Campeones, cuando falló un penalti, o la de la Liga Europa, cuando anotó dos de los tres goles del triunfo en Lyon por 3-0, y el momento en el que tomó la decisión de seguir en el club.

«Amo al club, amo a mis compañeros de equipo, amo al 'míster' (el entrenador Diego Simeone). Me dieron muchas muestras de afecto. Es increíble ver cuanto quería el 'míster' que me quedara y mis compañeros igual. El club se esforzó mucho para que me quedara. Fue conmovedor y me alegro se seguir aquí», afirma durante el vídeo.

También recuerda los pitos que sufrió en el Metropolitano en el partido contra el Eibar, el último de la pasada temporada, cuando se mantenía la incertidumbre de su futuro y la opción de fichar por el Barcelona. «Fue un mal trago. Yo no dije nada. En todas las partes se hablaba de eso. Fue un golpe duro para mi moral y la de mis padres», dice.

«Yo sabía que estaba decidido por quedarse aquí», apunta también su compañero y amigo Diego Godín de aquel momento, en el que el actual capitán del Atlético salió del banquillo para pedir el apoyo hacia el delantero rojiblanco.