Flick saca la tijera antes de la gira asiática del Barça Ya ha hecho tres descartes del filial y quiere reducir la expedición en once jugadores

Daniel Panero Martes, 22 de julio 2025, 14:44

Hansi Flick continúa con el casting para la pretemporada que el Barcelona llevará a cabo en Asia. El técnico alemán está haciendo pruebas durante estos días con el objetivo de evaluar qué futbolistas viajarán al continente asiático y cuáles estarán en el mercado o serán relegados al filial, de donde partían hasta diez jugadores que han estado trabajando estos días con el primer equipo. Futbolistas como Ter Stegen, Christensen, Oriol Romeu, Pau Víctor e Iñaki Peña viven horas frenéticas a la espera de resolver su futuro o convencer a su entrenador.

Y es que el Barcelona cuenta en este momento con 37 futbolistas tras la llegada de Marcus Rashford, que se incorporará a la disciplina del grupo en los próximos días. Diez de ellos son canteranos, de los cuáles tres ya han sido descartados y no viajarán a Asia. Son Jan Virgili, Landry y Juan Hernández. Son los primeros que no han pasado un corte en el que podrían incorporarse otros canteranos. Guillermo, Toni Fernández, Jofre, Pedro Fernández y Roony Bardghji todavía están a las órdenes de Flick a la espera de una decisión, mientras que Ibrahim Diarrá sufrió una rotura muscular en el recto anterior de la pierna derecha y se ha caído recientemente de la gira.

Así las cosas, Flick ya tiene a cuatro futbolistas descartados y deberá sumar a siete más si quiere llegar a esos 26 futbolistas que pretende llevar a Asia. Además de los cinco jugadores del filial, hay otros posibles candidatos a ser descartados. Oriol Romeu no cuenta para el técnico alemán y el Barça busca para él una salida priorizando una venta. Iñaki Peña deberá buscar minutos en otro equipo ante la proliferación de porteros tras la renovación de Wojciech Szczesny y la llegada de Joan García y Ter Stegen está prácticamente descartado y en una encrucijada con el club. No quiere marcharse y el Barça quiere que se opere de la espalda para liberar masa salarial e inscribir a otros futbolistas. Con ese clima de inestabilidad, no parece probable que sea uno más en la gira por Asia.

Dos jugadores en el alambre

Por último, hay dos futbolistas que sí cuentan para Flick pero por los que el Barça está abierto a escuchar ofertas. Andreas Christensen gusta al técnico alemán por su versatilidad, fiabilidad y buena salida con balón, pero en el club saben que es un jugador que está por detrás en este momento de Cubarsí, Iñigo Martínez, Araujo y Eric García. Además, percibe 9 millones de euros, una ficha elevada para un jugador con un rol residual y, eso sí, un problema a la hora de encontrarle posibles destinos en una hipotética salida.

El otro jugador que está en el escaparate es Pau Víctor. Tras una temporada marcada por los problemas con las inscripciones, el atacante, de apenas 23 años, necesita minutos para no ver frenada su progresión y cuenta por delante con una competencia que hace que eso sea imposible en el Barça. Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres y Rashford son demasiados obstáculos para un jugador que ha demostrado adaptarse con solvencia a diferentes roles y que si que puede contar con diferentes novias dentro de LaLiga.

El problema es que el Barça quiere hacer caja con el ex del Girona y, de momento, las únicas opciones sobre la mesa han sido cesiones o cesiones con opción de compra, como la que planteó el Valencia y que ya está en las oficinas culés, tal y como aseguró el medio Superdeporte. Es así porque la prioridad absoluta en este mercado para el Barça es vender a los descartes con el objetivo de mejorar un Fair Play Financiero que vuelve a ser la gran losa de los culés un verano más.