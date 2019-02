Colchonero histórico Fallece Isacio Calleja, leyenda del Atlético Isacio Calleja (2d), capitán atlético durante un partido ante el Ajax. / Creative Commons Ganó cuatro copas de España (1960, 1961, 1965 y 1972), dos Ligas (1965/66 y 1969/70) y una Recopa de Europa (1962) como colchonero EFE Madrid Martes, 5 febrero 2019, 10:34

Isacio Calleja, defensa lateral izquierdo del Atlético de Madrid desde 1958 hasta 1972 e internacional con la selección española, con la que disputó trece encuentros, falleció este lunes en Madrid a los 82 años.

Calleja es leyenda del Atlético de Madrid, con el que ganó cuatro copas de España (1960, 1961, 1965 y 1972), dos Ligas (1965/66 y 1969/70) y una Recopa de Europa (1962), y de la selección española, con la que alzó la Eurocopa de naciones en 1964.

El exdefensor levantó sus dos últimos títulos con los rojiblancos (Liga 1919/70 y Copa de 1972) como capitán del equipo.

«Hoy es un día triste para la familia rojiblanca. El Atlético de Madrid se encuentra de luto por el fallecimiento de nuestro exjugador Isacio Calleja (6 de diciembre de 1936, Valle de Cerrato, Palencia)», dice la web del Atlético al comunicar la luctuosa noticia.

«Calleja es uno de los jugadores históricos de nuestro club, en el cual disputó 425 partidos (300 de Liga, 76 de Copa, 15 Copa de Europa, 12 de Recopa, 16 de Copa de Ferias y dos de UEFA y cuatro de la Copa Internacional) a lo largo de 14 temporadas en una de las épocas más reseñables de nuestro club. Lo que le convierte en el quinto jugador con mayor de partidos oficiales en la historia del club», añade el comunicado.

«Isacio llegó con 19 años al club de su vida en 1958. Don Fernando Daucik, como a él le llamaba, le hizo debutar en 1959 comenzando así una andadura en nuestro club que duraría 14 temporadas llenas de esfuerzo, coraje, corazón, éxito y amor a nuestros colores», explica el Atlético.

«Fue uno de los puntales de un Atleti que hoy aún muchos recuerdan y formaba parte de una defensa que los aficionados atléticos recitaban de memoria: Rivilla, Griffa y Calleja», agrega el club rojiblanco.

Calleja fue uno de los primeros jugadores profesionales que estudió una carrera, la de Derecho, que compaginó con el fútbol y que le sirvió para ejercer, después de retirado, como procurador de Tribunales.

Internacional con la selección española en 13 ocasiones, formó parte de la plantilla que levantó la Eurocopa de 1964 en el estadio Santiago Bernabéu. Vistió por última vez la camiseta de España el 23 de mayo de 1972 con motivo de la inauguración oficial del Estadio Vicente Calderón, en el encuentro España-Uruguay, en el que ejerció de capitán.

Calleja era atlético por los cuatro costados. Siempre presumía de ello. Afable y hospitalario, presumía de su despacho, en el norte de Madrid, muy cerca de la Plaza de Castilla, repleto de fotografías y recuerdos de su etapa de jugador rojiblanco. Una conversación con él era imprescindible para intentar conocer a fondo la historia del Atlético de Madrid.

«Jugué en el viejo Metropolitano ocho años y seis en el Calderón. Siendo el campo del Atleti el viejo Metroplitano, gané dos Copas de España, la Recopa de Europa y una liga. Tengo unos recuerdos magníficos de aquel estadio. Siento mucha nostalgia», comentaba a EFE Calleja en una de sus últimas entrevistas con motivo de la mudanza del club del Calderón al nuevo estadio Wanda Metropolitano.

«Empecé asistiendo al Metropolitano como aficionado. Iba hasta Cuatro Caminos en metro y luego bajaba al estadio andando. Yo vine a Madrid a estudiar la carrera de derecho en el año 55. Iba al Metropolitano como aficionado. Iba cuando podía, porque tampoco tenía medios económicos para ir siempre, pero estuve en la Gradona. Allí vi a Marcel Domingo, Riera, Aparicio, Silva, Mújica, Juncosa, Carlson, Pérez Payá, Ben Barek y Escudero. Un gran Atlético. Inolvidable», recordaba Calleja en conversación con EFE a finales de 2017.

«Luego, tuve la suerte de conocer el campo como futbolista. Desde agosto del 58 hasta febrero de 1959 estuve en el equipo amateur y en febrero debuté con el primer equipo del Atlético, siendo entrenador Fernando Daucik», narraba entonces.

«Debuté en Oviedo, pero mi primer partido del Metropolitano fue contra el Real Madrid. Además, no jugué en el puesto que era habitual para mí. Yo jugaba con el numero 10 y debuté en Oviedo con el 10, pero para el partido contra el Real Madrid el entrenador, Fernando Daucik, me dijo, después del entrenamiento del jueves: tengo que hablar con usted. Va a jugar el partido contra el Real Madrid pero no va a jugar de interior izquierda, usted va a marcar a Kopa», continuaba Calleja.

Calleja estuvo en la inauguración del Wanda Metropolitano. «El Atlético se ha portado extraordinario con los veteranos y nos invitó a ese partido. Es un estadio espectacular. Impresionante. Es amplio, precioso. Le falta culminar los accesos. Es un campo espectacular, de acorde a los tiempos, pero siento nostalgia cuando recuerdo el viejo Metropolitano», indicó a EFE entonces.

Como recuerdo a Calleja, la bandera del Atlético situada en el Wanda Metropolitano ondeará a media asta durante 24 horas, informa el club, que ha lamentado profundamente el fallecimiento del legendario exfutbolista.