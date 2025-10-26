Directo | El Madrid sale con Camavinga en el once y el Barcelona sin Araujo

Secciones
Domingo, 26 de octubre 2025, 15:28
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-4-2
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Arda Güler
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Jude Bellingham
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
Hansi Flick
4-3-3
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Eric García
defensa
Alejandro Balde
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Ferran Torres
Delantero
Marcus Rashford
Delantero
0%
RMA
0%
BAR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
