Directo | Betis - Atlético

LaLiga EA Sports Jornada 10 L27/10 · Árbitro: Juan Martínez Munuera
Real Betis
21:00h.
0
-
1
Atlético
Min. 7
Giuliano Simeone (3')
BET
ATM
Gol! Min 3'
Gol de Giuliano Simeone
Colpisa
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:44
7'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Héctor Bellerín.
5'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
5'
Ricardo Rodríguez (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
¡Gooooool! Real Betis 0, Atlético de Madrid 1. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
3'
Remate rechazado de Koke (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
1'
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
1'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Pau López
portero
Héctor Bellerín
defensa
Marc Bartra
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Ricardo Rodríguez
defensa
Sofyan Amrabat
centrocampista
Marc Roca
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Pablo Fornals
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
Álex Baena
Delantero
48%
BET
52%
ATM
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|1
|1
|Faltas cometidas
|1
