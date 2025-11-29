La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

16:15h.

1

-

1

Alavés

Escudo Deportivo Alavés

  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana (7')

Min. 20

  • Pablo Ibáñez (0')

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

ALA

Gol! Min 7'

Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Gol! Min 0'

Gol de Pablo Ibáñez

Jornada 14

Directo | Lamine Yamal pone el empate para el Barça

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:55

Icono20'

Falta de Marc Bernal (Barcelona).

18'

Se reanuda el partido.

18'

El juego está detenido debido a una lesión Gerard Martín (Barcelona).

Icono12'

Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Lucas Boyé estaba en posición de fuera de juego.

Icono11'

Falta de Dani Olmo (Barcelona).

Icono11'

Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

¡Gooooool! Barcelona 1, Deportivo Alavés 1. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono7'

Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Dani Olmo con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono7'

Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono7'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.

Icono7'

Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.

Icono5'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono5'

Falta de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).

Icono5'

Falta de Calebe (Deportivo Alavés).

Icono5'

Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono4'

Falta de Dani Olmo (Barcelona).

Icono4'

Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la izquierda escorado desde la izquierda tras un contraataque.

Icono1'

¡Gooooool! Barcelona 0, Deportivo Alavés 1. Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca tras un saque de esquina.

Icono1'

Remate rechazado de Victor Parada (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca.

Icono1'

Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Gerard Martín.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Casadó

centrocampista

Marc Bernal

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Raphael Dias Belloli

Delantero

Eduardo Coudet

4-1-4-1

Alineación

Antonio Sivera

portero

Jonathan Castro Otto

defensa

Nahuel Tenaglia

defensa

Jon Pacheco

defensa

Victor Parada

defensa

Antonio Blanco

centrocampista

Calebe Gonçalves Ferreira da Silva

centrocampista

Pablo Ibáñez

centrocampista

Denis Suárez

centrocampista

Abde Rebbach

centrocampista

Lucas Boyé

Delantero

Estadísticas

65%

ALA

BAR

35%

ALA

ALA

1 Goles 1
1 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 2
2 Faltas cometidas 2

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | Lamine Yamal pone el empate para el Barça

Directo | Lamine Yamal pone el empate para el Barça