Directo | Atlético - Oviedo

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Víctor García Acosta
Atlético
21:00h.
0
-
0
Real Oviedo
Min. 11
ATM
OVI
Colpisa
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:50
11'
Remate parado. Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
8'
Remate fallado por Salomón Rondón (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área.
7'
Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
7'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Clément Lenglet.
6'
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
6'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Se reanuda el partido.
6'
Falta de Salomón Rondón (Real Oviedo).
6'
El juego está detenido (Real Oviedo).
6'
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
3'
Falta de Leander Dendoncker (Real Oviedo).
3'
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
2'
David Costas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
5-3-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
Marc Pubill
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Nico González
defensa
Conor Gallagher
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Alexander Sørloth
Delantero
Luis Carrión
4-1-3-2
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
David Costas
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Leander Dendoncker
centrocampista
Santiago Colombatto
centrocampista
Santi Cazorla
centrocampista
Haissem Hassan
centrocampista
Federico Viñas
Delantero
Salomón Rondón
Delantero
47,1%
ATM
52,9%
OVI
|0
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|1
|2
|Faltas cometidas
|3
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia