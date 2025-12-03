Directo | Camavinga marca el segundo del Real Madrid en San Mamés

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 19 X03/12 · Árbitro: Jesús Gil Manzano
Athletic
19:00h.
0
-
2
Real Madrid
Min. 54
Kylian Mbappé (6')
Camavinga (41')
ATH
RMA
Gol! Min 6'
Gol de Kylian Mbappé
Gol! Min 41'
Gol de Camavinga
Colpisa
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:38
54'
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
51'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aymeric Laporte.
50'
Fuera de juego, Real Madrid. Eduardo Camavinga intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
49'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Thibaut Courtois.
48'
Remate parado a la escuadra izquierda. Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
46'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
46'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Empieza segunda parte Athletic Club 0, Real Madrid 2.
45'
Cambio en Athletic Club, entra al campo Unai Gómez sustituyendo a Íñigo Ruíz de Galarreta.
45'
Cambio en Athletic Club, entra al campo Jesús Areso sustituyendo a Íñigo Lekue.
45'+3'
Final primera parte, Athletic Club 0, Real Madrid 2.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
44'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
44'
Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
42'
¡Gooooool! Athletic Club 0, Real Madrid 2. Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca.
41'
Kylian Mbappé (Real Madrid) se ha ido al suelo, pero ha simulado una falta.
40'
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
40'
Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
40'
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
39'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Alejandro Rego.
38'
Fuera de juego, Athletic Club. Mikel Jauregizar intentó un pase en profundidad pero Nico Williams estaba en posición de fuera de juego.
38'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Éder Militão.
37'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.
37'
Remate rechazado de Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.
33'
Vinícius Júnior (Real Madrid) remata al poste derecho, remate con la derecha desde muy lejos y en posición inverosímil. Asistencia de Federico Valverde.
31'
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
31'
Falta de Alex Berenguer (Athletic Club).
30'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Nico Williams.
29'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
25'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
25'
Remate parado a la escuadra izquierda. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Mikel Jauregizar.
19'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aymeric Laporte.
19'
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Kylian Mbappé después de un pase en profundidad.
16'
Falta de Dani Vivian (Athletic Club).
16'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
14'
Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Nico Williams con un centro al área.
13'
Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
12'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Alex Berenguer.
10'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
10'
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
7'
¡Gooooool! Athletic Club 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
5'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Unai Simón.
5'
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
4'
Remate parado por bajo a la izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Antonio Rüdiger.
1'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
1'
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ernesto Valverde
4-1-4-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
Sustituto
Dani Vivian
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Adama Boiro
defensa
Alejandro Rego
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Unai Gómez
Sustituto
Nico Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Antonio Rüdiger
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Eduardo Camavinga
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Federico Valverde
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
37,7%
ATH
62,3%
RMA
|0
|Goles
|2
|4
|Remates a puerta
|6
|1
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|1
|4
|Asistencias
|7
|6
|Faltas cometidas
|3
|
