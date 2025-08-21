Los deberes de Deco en lo que resta de mercado

El Barcelona vive un nuevo verano marcado por la incertidumbre. La entidad que preside Joan Laporta está pegada al teléfono móvil, con documentos entrando y ... saliendo a toda prisa en las oficinas y con Deco, el encargado de que todo cuadre, echando humo. El director deportivo azulgrana ha conseguido realizar fichajes importantes y varias salidas necesarias para plantarse en la recta final del mercado con muy pocos deberes por hacer. Estas son las carpetas abiertas que tiene Deco sobre la mesa a menos de dos semanas de que acabe el mercado.

Oriol Romeu

Su salida era una de las más seguras cuando comenzó el verano, pero al final va camino de convertirse en un problema. No ha recibido grandes propuestas y las que han llegado no han satisfecho a un Barcelona que prioriza un traspaso para romper el vínculo que tiene con el jugador. El centrocampista, cuyo vínculo con el Barça expira el 30 de junio de 2026, no cuenta para Hansi Flick, pese a que ha trabajado de forma ejemplar durante la pretemporada, y en el club culé no descartan incluso una rescisión del contrato pactada con el futbolista para que cedan ambas partes y así poder liberar masa salarial al mismo tiempo que el jugador pueda encontrar un destino con mayor facilidad.

Dos vías para Iñaki Peña

La situación de Iñaki Peña es muy diferente. Cuenta con varias propuestas, pero la mayoría son en forma de cesión, una fórmula que el Barça tenía descartada en el inicio. En el club culé siguen priorizando una venta, pero si no llegan ofertas Deco podría dar su brazo a torcer. La entidad azulgrana ya valora la opción de renovar al jugador y después cederle al Como o al Celta, los dos clubes mejor posicionados en este momento. Sería una vía similar a la que el Barça ya ha tomado este mismo verano en el caso de Ansu Fati, que se marchó al Mónaco.

Héctor Fort, en el escaparate

Otro jugador que el Barcelona ha puesto en el mercado en los últimos días es Héctor Fort. Flick cada día parece más satisfecho con el desempeño de Eric García en el lateral derecho y eso pone al joven defensa, de 19 años, en una tesitura complicada. Frente al Mallorca no fue incluido en la lista de convocados en un nuevo mensaje para que el club le busque una salida en los próximos días. Deco ya trabaja para encontrar una cesión con la que Fort pueda tener minutos y progresar, y que permita al Barça seguir teniendo el control sobre un jugador en el que ven potencial de futuro.

Las inscripciones

Las salidas de Oriol Romeu e Iñaki Peña tienen como objetivo que el Barcelona pueda realizar las inscripciones que todavía tiene pendientes. Wojciech Szczesny, Gerard Martín, Marc Bernal, Roony Bardghji y el propio Héctor Fort todavía no han sido registrados en LaLiga y hay, en ese listado, jugadores que son importantes para Flick. El meta polaco cayó de pie la pasada temporada en el vestuario y puede ser de gran ayuda, mientras que Gerard Martín es básico como reemplazo de Balde y también como central zurdo, toda vez que Iñigo Martínez ya no está en la plantilla. Además está la situación de Marc Bernal, que ya encandiló a Flick antes de la grave lesión que le dejó en el dique seco todo el curso pasado y sobre el que todavía hay puestas en el club muchas esperanzas de cara al futuro.

Son los deberes que le quedan por hacer a Deco en un verano en el que ha ido cumpliendo con todos los objetivos que estaban en su mano. No llegó Nico Williams, pero fue por falta de garantías en la inscripción y al final se acabó haciendo con Marcus Rashford, un jugador polivalente y que puede dar alternativas a Flick, y con Joan García, un salto de calidad en la plantilla. Además, el director deportivo del Barça ha logrado recaudar doce millones por Pau Víctor, seis por Álex Valle, cinco por Pablo Torre y cerrar las cesiones de Ander Astralaga y Ansu Fati. Ahora le falta la guinda a un nuevo verano 'low cost', pero de mucho trabajo.