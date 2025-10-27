Carvajal se someterá a una artroscopia en la rodilla derecha y estará entre dos y tres meses de baja

Óscar Bellot Madrid Lunes, 27 de octubre 2025, 20:17 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

Nuevo mazazo para Dani Carvajal a la vuelta de un clásico que supuso su regreso a los terrenos de juego tras permanecer 29 días en el dique seco y en el que fue protagonista principalmente por el rifirrafe que mantuvo con Lamine Yamal al término del partido celebrado el domingo en el Santiago Bernabéu.

Poco más de 24 horas después de ese volcánico pleito que estiró a cinco puntos la brecha que separa al Real Madrid del Barça tras la victoria por 2-1 del equipo que dirige Xabi Alonso, al lateral derecho de Leganés se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha que le obligará a someterse a una artroscopia. Aunque el club de Chamartín no precisa el tiempo de baja, se prevé que permanezca entre dos y tres meses alejado de los terrenos de juego.

Llueve sobre mojado con Dani Carvajal, que se perdió buena parte de la temporada anterior tras destrozarse la rodilla derecha en un duelo liguero que midió al Real Madrid con el Villarreal disputado en octubre de 2024 y que sigue viendo cómo esa misma articulación lastra su vuelta a primera línea.

Carvajal ha participado en ocho de los trece partidos que ha afrontado el Real Madrid en lo que va de curso, siete de ellos de Liga y uno de Champions, lo que le ha permitido sumar 443 minutos a las órdenes de Xabi Alonso, con quien ya reapareció el pasado mes de julio en el duelo de semifinales del Mundial de Clubes que enfrentó a los blancos con el PSG.

En ellos, el '2' ha mostrado un buen nivel competitivo y ofrecido muestras de la enorme jerarquía que le ha permitido dominar el lateral derecho del equipo de Chamartín durante más de una década. Sin embargo, la rodilla sigue siendo un tormento para el madrileño, que ya se perdió cinco encuentros a causa de una lesión muscular de la que se recuperó justo a tiempo de participar en el clásico del Santiago Bernabéu y ahora tendrá que vivir un nuevo proceso de recuperación que, en caso de cumplirse los plazos previstos, podría mantenerle fuera de los planes de su técnico hasta finales de enero o comienzos de febrero del año venidero.

Camino despejado para Trent

La lesión de Carvajal despeja el camino para Trent Alexander-Arnold, quien al igual que el futbolista de Leganés, regresó a la dinámica de grupo la semana anterior tras perderse más de un mes de competición a consecuencia del percance muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió al inicio del partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones que enfrentó al Real Madrid con el Olympique de Marsella el 16 de septiembre.

El británico entró en la convocatoria para el clásico pero se quedó sin minutos, siendo Valverde el elegido por Xabi Alonso para formar de inicio en el lateral derecho pese al proceso febril por el que arrastraba el uruguayo, quien acabó abandonando el terreno de juego para dar paso a Carvajal en el minuto 72 de partido. Ahora, con la lesión de Carvajal, todo apunta a que Valverde puede regresar a la sala de máquinas de cara al choque liguero con el Valencia del sábado y Trent sería el encargado de cubrir el flanco derecho de la retaguardia.