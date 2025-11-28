La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Manuel Pellegrini, durante un encuentro de la Liga. EP
Fútbol

El Betis renueva a Pellegrini hasta 2027

El club verdiblanco anuncia la ampliación del contrato del entrenador chileno por una temporada más

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:08

Ya es oficial. El Betis ha renovado el contrato del entrenador chileno Manuel Pellegrini por una temporada más, hasta 2027. Después de unas primeras reuniones en donde las posiciones parecían estar bastante alejadas, en el último encuentro las negociaciones avanzaron de manera considerable y este viernes, el club bético lo ha comunicado en sus redes sociales.

Tras la renovación de Isco, que ha firmado hasta 2028, anunciada en el último encuentro de Liga disputado en La Cartuja frente al Girona mediante una lona gigante colocada en la grada, la ampliación de Pellegrini era la siguiente firma que tenía pendiente el Betis.

Sin embargo, la renovación del chileno se había ido enquistando con el paso del tiempo. Tanto el Betis como el entrenador fueron aplazando y alargando unas negociaciones que parecían lejos de cerrarse. Pero, tras las dudas iniciales, y el interés de la selección de Chile en contar con los servicios de Pellegrini, las piezas del puzle empezaron a encajar en la última reunión que tuvo lugar durante el parón de selecciones de noviembre.

Entrenador récord

Desde su llegada al Benito Villamarín en el verano de 2020, Pellegrini ha ido batiendo todos los récords en el Betis. Se trata del entrenador que ha dirigido más partidos oficiales en el club, el que más temporadas ha pasado en el equipo, y el único en clasificarlo durante cinco temporadas consecutivas a competiciones europeas. Además, con esta renovación, al término de su contrato habrá estado siete temporadas al frente del banquillo verdiblanco.

También levantó una Copa del Rey y la temporada pasada se convirtió en el primer entrenador en llevar al Betis ha disputar una final euopea, en la Conference ante el Chelsea, aunque con un final amargo tras la goleada del conjunto inglés. Una leyenda verdiblanca que buscará seguir escribiendo páginas en la historia del club y que ya tiene un objetivo más en mente: que vuelva a sonar el himno de la Champions en el estadio bético.

Te puede interesar

