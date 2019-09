Jornada 6 Duelo para hacer buenos los empates de las vísperas y disipar dudas Con cinco puntos y en decimocuarta posición el Betis y con dos más y en novena el Levante, el duelo se presume igualado EFE Sevilla/Valencia Martes, 24 septiembre 2019, 07:13

Betis y Levante jugarán este martes en el Benito Villamarín un partido al que ambos llegan con la intención de hacer buenos los empates a cero de la jornada anterior ante Osasuna y Éibar, respectivamente, y en el caso bético, de disipar las dudas generadas por su juego en los primeros compases de la competición liguera.

Con cinco puntos y en decimocuarta posición los locales y con dos más y en novena los levantinistas, el duelo se presume igualado de partida y con una puesta en escena en la que los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' buscarán el equilibrio entre las líneas defensiva y atacante frente al fútbol más directo y de control de los de Paco López.

Rubi tiene la incógnita de si podrá contar con su estrella, el francés Nabil Fekir, quien se retiró en los compases finales del partido en El Sadar con unas molestias en los isquiotibiales y que está entre algodones sin entrenar a la espera de lo que dictaminen los médicos.

Con esta duda, decisiva por el papel principal de Fekir en el juego de ataque del Betis, Rubi recuperará, en contrapartida, al centrocampista portugués William Carvalho y a su delantero centro y máximo goleador del equipo con tres tantos Loren Morón una vez que ambos cumplieron en Pamplona un partido de sanción.

Estas premisas de partida son con las que el técnico barcelonés afronta un partido en el que, tras las dudas suscitadas en su juego en Pamplona, la afición bética mirará con lupa el rendimiento de los suyos y su capacidad para hacer, sumando de tres, buenos los dos puntos logrados en los últimos compromisos ante Getafe y Osasuna.

Pese al pobre juego desplegado en los últimos partidos, el Betis sí ha logrado dejar su puerta a cero en los últimos ciento ochenta minutos, aunque paradójicamente se ha mostrado romo en la creación de juego y de ocasiones de gol, lo que se presumía que era su fuerte.

Para el encuentro ante el Levante, no es descartable que el entrenador bético introduzca cambios por lo apretado de un calendario que el viernes tiene una siguiente cita ante el Villarreal en el Estadio de La Cerámica, y uno de ellos podría ser que Álex Moreno, que dio un buen nivel en los minutos que jugó en El Sadar, ocupe el lateral zurdo.

Para el resto de la defensa, podría seguir el brasileño Emerson Aparecido en el costado diestro con Marc Bartra y el argelino Aïssa Mandi por el centro, ya que Sidnei da Silva sigue con molestias musculares y el marroquí Zou Feddal aún está inédito.

La baja de Fekir podría condicionar todo el plan de creación de los verdiblancos, en los que podría continuar Javi García en el mediocentro para ubicar a Carvalho en las posiciones más adelantadas en las que se suele mover en la selección de su país.

Otra de las incógnitas que plantea el once verdiblanco es si continuará en punta Borja Iglesias o si Loren Morón, una vez cumplida su sanción, podría entrar en el equipo, ya que Rubi, pese a no haberlo descartado, hasta el momento no ha dado el paso de alinearlos juntos.

El Betis tiene ante sí un compromiso que deberá encarrilar lo antes posible si no quiere que aparezcan dudas y protestas en una afición que espera de su equipo que dé el salto de calidad y de equilibrio en su juego y, en paralelo, de puntos que lo aúpen a las posiciones a las que aspira en la clasificación.

El Levante se presenta en Sevilla con la intención de sumar sus primeros puntos como visitante, ya que ha perdido en sus dos partidos fuera de casa en la presente campaña.

El entrenador del Levante, Paco López, ya advirtió tras el empate del pasado sábado ante el Eibar (0-0) en el Ciutat de València que haría «muchos cambios» en el once inicial para enfrentarse al equipo andaluz y ofrecerá la lista de convocados tras el entrenamiento vespertino.

Paco López podría contar con futbolistas como Coke Andújar o Sergio Postigo para refrescar la línea defensiva y Vezo o Miramón podrían perder su sitio en el equipo titular.

Para el centro del campo también hay previstos cambios, ya que Radoja, tras su estreno ante el Eibar, o Nikola Vukcevic, que descansó la pasada jornada de LaLiga, estarían en el equipo junto a Campaña, mientras que Bardhi no estará disponible por lesión.

Además, el ex jugador del Real Betis Sergio León podría ser una de las novedades en el equipo.

Alieaciones probales:

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Javi García, William Carvalho; Joaquín, Guardado Sergio Canales; y Borja Iglesias.

Levante: Aitor, Coke, Postigo, Cabaco, Clerc, Campaña, Radoja o Vukcevic, Melero, Morales, Sergio León y Roger o Hernani

Árbitro: Eduardo Prieto Iglesias (Comité Navarro)

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 20.00