El Barça recupera a Pedri pero pierde a Fermín

Óscar Bellot Madrid Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

Buenas y malas noticias para el Barça, que recupera a Pedri de cara al duelo de este fin de semana con el Alavés en la decimocuarta jornada de Liga pero pierde a Fermín. El futbolista onubense sufre una lesión en el sóleo de su pierna derecha que le mantendrá de baja alrededor de dos semanas, lo que supone un serio contratiempo para el equipo que dirige Hansi Flick.

Fermín sintió molestias durante el entrenamiento que llevó a cabo el Barça este jueves con la vista puesta en el partido que disputará el sábado contra el Alavés en el Camp Nou y se sometió a pruebas médicas que ratificaron la existencia de una pequeña lesión en el sóleo. En caso de cumplirse los plazos previstos para la recuperación, que hablan de unas dos semanas, el internacional con España se perderá, además del citado pleito contra el Alavés, los choques frente al Atlético de Madrid y el Betis en la Liga y el enfrentamiento con el Eintracht de Fráncfort en la Champions.

Fermín fue titular el martes en la derrota que sufrió el Barça frente al Chelsea en Stamford Bridge. Disputó 62 minutos antes de dejar sitio a Andreas Christensen cuando el Barça perdía ya por 2-0. Fue el decimotercero partido del curso con el Barça para el andaluz, que suma 880 minutos y ha marcado siete goles, lo que le convierte en el tercer máximo artillero del conjunto azulgrana, solo por detrás de Ferran Torres (9) y de Robert Lewandowski (8). Ha repartido además cuatro asistencias.

Por suerte para Flick, la lesión de Fermín coincide con la salida de la enfermería de Pedri. El centrocampista canario volvió a entrenar con el grupo este jueves y en principio debe estar en condiciones de formar el sábado contra el Alavés. Su regreso se anticipa capital para que el Barça recupere buenas sensaciones tras el varapalo que los azulgranas se llevaron en su visita al estadio del Chelsea en la quinta jornada de la Champions puesto que el de Tegueste es el principal faro de un equipo que ha echado de menos su creatividad a lo largo del mes que ha pasado en el dique seco a causa de la rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda que sufrió tras el clásico celebrado el pasado 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.