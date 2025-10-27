La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dani Carvajal y Lamine Yamal, en un momento del clásico. Reuters

Alerta en La Roja por las broncas del clásico

De la Fuente, el capitán Carvajal y el errado Lamine Yamal deben reconducir la situación para que la familia no se rompa como ocurrió en los tiempos de Mourinho

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:06

Comenta

Fuentes federativas admiten cierta inquietud por el temor a que los incidentes y tanganas al final del clásico, con Lamine Yamal en el foco, ... puedan alterar el magnífico clima de unión que existe en la familia que ha construido el técnico riojano con el Mundial a la vista. Tras lo ocurrido en el Bernabéu, es inevitable retroceder en el tiempo y acordarse cómo las broncas en los clásicos embarrados por José Mourinho para intentar terminar con la hegemonía azulgrana repercutieron muy negativamente en la selección.

