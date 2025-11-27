Directo | Ludogorets - Celta

Secciones
Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:23
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
4-3-3
Hendrik Bonmann
portero
Francisco Javier Hidalgo Gómez
defensa
Olivier Verdon
defensa
Dinis da Costa Lima Almeida
defensa
Anton Nedyalkov
defensa
Deroy d'Encarnação Duarte
centrocampista
Pedro Henrique Naressi Machado
centrocampista
Ivan Yordanov
centrocampista
Caio Vidal Rocha
Delantero
Petar Stanic
Delantero
Aguibou Camara
Delantero
Claudio Giráldez
3-4-3
Iván Villar
portero
Manu Fernández
defensa
Yoel Lago
defensa
Mihailo Ristic
defensa
Óscar Mingueza
centrocampista
Damián Rodríguez
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Ángel Arcos
centrocampista
Ferran Jutglà
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Jones El Abdellaoui
Delantero
0%
LUD
0%
CEL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
