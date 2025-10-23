Directo | Genk - Betis

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 3 J23/10 · Árbitro: Elchin Masiyev
Genk
18:45h.
0
-
0
Real Betis
Min. 69
GNK
BET
Tarjeta amarilla Min 50'
Bryan Heynen ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 22'
Antony ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 54'
Bakambu ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Jueves, 23 de octubre 2025, 18:55
66'
Falta de Daan Heymans (Genk).
66'
Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
66'
Cambio en Genk, entra al campo Daan Heymans sustituyendo a Patrik Hrosovsky.
66'
Cambio en Genk, entra al campo Noah Adedeji-Sternberg sustituyendo a Yaimar Medina debido a una lesión.
66'
Se reanuda el partido.
65'
El juego está detenido debido a una lesión Yaimar Medina (Genk).
63'
Cambio en Real Betis, entra al campo Pablo Fornals sustituyendo a Nelson Deossa.
63'
Cambio en Real Betis, entra al campo Abde Ezzalzouli sustituyendo a Rodrigo Riquelme.
62'
Falta de Nelson Deossa (Real Betis).
62'
Joris Kayembe (Genk) ha recibido una falta en la banda izquierda.
57'
Falta de Marc Bartra (Real Betis).
57'
Yaimar Medina (Genk) ha recibido una falta en la zona defensiva.
56'
Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
56'
Falta de Ken Nkuba (Genk).
55'
Cédric Bakambu (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
55'
Falta de Cédric Bakambu (Real Betis).
55'
Konstantinos Karetsas (Genk) ha recibido una falta en campo contrario.
54'
Matte Smets (Genk) ha recibido una falta en la zona defensiva.
54'
Falta de Pablo García (Real Betis).
52'
Falta de Valentín Gómez (Real Betis).
52'
Oh Hyeon-Gyu (Genk) ha recibido una falta en campo contrario.
51'
Bryan Heynen (Genk) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
51'
Remate fallado por Cédric Bakambu (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rodrigo Riquelme tras un contraataque.
49'
Remate fallado por Ken Nkuba (Genk) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.
48'
Corner,Genk. Corner cometido por Álvaro Valles.
48'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ken Nkuba (Genk) remate con la derecha desde fuera del área.
48'
Falta de Ricardo Rodríguez (Real Betis).
48'
Konstantinos Karetsas (Genk) ha recibido una falta en la banda derecha.
Empieza segunda parte Genk 0, Real Betis 0.
45'
Cambio en Real Betis, entra al campo Pablo García sustituyendo a Antony.
45'+2'
Final primera parte, Genk 0, Real Betis 0.
45'+1'
Falta de Cédric Bakambu (Real Betis).
45'+1'
Ken Nkuba (Genk) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
43'
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
42'
Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
42'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Matte Smets.
41'
Fuera de juego, Genk. Konstantinos Karetsas intentó un pase en profundidad pero Patrik Hrosovsky estaba en posición de fuera de juego.
39'
Remate parado. Cédric Bakambu (Real Betis) remate de cabeza desde el centro del área.
38'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la banda derecha.
38'
Falta de Joris Kayembe (Genk).
35'
Cédric Bakambu (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
35'
Falta de Matte Smets (Genk).
34'
Remate rechazado de Rodrigo Riquelme (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Sergi Altimira.
33'
Falta de Ricardo Rodríguez (Real Betis).
33'
Nikolas Sattlberger (Genk) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Se reanuda el partido.
30'
El juego está detenido debido a una lesión Yaimar Medina (Genk).
25'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Rodrigo Riquelme (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Aitor Ruibal.
23'
Antony (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
23'
Joris Kayembe (Genk) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Antony (Real Betis).
21'
Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Patrik Hrosovsky (Genk).
20'
Fuera de juego, Genk. Joris Kayembe intentó un pase en profundidad pero Oh Hyeon-Gyu estaba en posición de fuera de juego.
19'
Falta de Marc Bartra (Real Betis).
19'
Patrik Hrosovsky (Genk) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
12'
Falta de Bryan Heynen (Genk).
10'
Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde la banda derecha.
8'
Falta de Bryan Heynen (Genk).
8'
Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Mano de Konstantinos Karetsas (Genk).
3'
Remate fallado por Joris Kayembe (Genk) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Thorsten Fink
4-2-3-1
Hendrik Van Crombrugge
portero
Ken Nkuba
defensa
Mujaid Sadick
defensa
Matte Smets
defensa
Joris Kayembe
defensa
Nikolas Sattlberger
centrocampista
Bryan Heynen
centrocampista
Konstantinos Karetsas
centrocampista
Daan Heymans
Sustituto
Noah Adedeji-Sternberg
Sustituto
Hyeon-Gyu Oh
Delantero
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Valles
portero
Aitor Ruibal
defensa
Marc Bartra
defensa
Valentín Gómez
defensa
Ricardo Rodríguez
defensa
Pablo Fornals
Sustituto
Sergi Altimira
centrocampista
Pablo García
Sustituto
Giovani Lo Celso
centrocampista
Abde Ezzalzouli
Sustituto
Cédric Bakambu
Delantero
40,4%
GNK
59,6%
BET
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|2
|2
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|4
|7
|Faltas cometidas
|10
