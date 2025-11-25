Xabi Alonso apela a las enseñanzas de Ancelotti y Mourinho para gestionar su momento más convulso

Óscar Bellot Madrid Martes, 25 de noviembre 2025, 18:54 | Actualizado 19:02h. Comenta Compartir

Xabi Alonso afrontó este martes, el día en el que cumplía 44 años, una de las ruedas de prensa más peliagudas desde que ocupa el banquillo del Real Madrid. Tres tropiezos consecutivos frente a Liverpool, Rayo y Elche han puesto en tela de juicio su labor al frente del conjunto de Chamartín y, especialmente, la relación que mantiene con el vestuario. Consciente de que atraviesa uno de los momentos más convulsos desde que regresó a la 'casa blanca', el vasco salió al paso de todos esos dimes y diretes apelando a las enseñanzas que le dejaron dos de sus maestros, Carlo Ancelotti y José Mourinho, cada uno con su estilo.

«Es exigente, eso está claro. Pero seguro que no soy el primer entrenador que tiene que cumplir con estas situaciones. Pienso mucho en cómo lo afrontaron Carlo o Mou. Tenemos la exigencia necesaria y la autocrítica. No estamos contentos con los últimos partidos, pero lo disfruto», dijo sobre los seis meses que han transcurrido desde que se produjese su presentación como entrenador del Real Madrid en una comparecencia en Grecia que estuvo marcada por la gestión de una plantilla llena de estrellas.

¿Cómo de importante es gestionar los egos?, le preguntaron al guipuzcoano. «Es tan importante como la idea futbolística, el trabajo físico y táctico. Sacar lo mejor de los jugadores. Es un proceso que tiene bastantes curvas, que hay que saber tomarlas bien. Y en el Real Madrid es fundamental», manifestó Xabi Alonso, que incidió en que está disfrutando de su labor «con todo el pack» y reiteró que «es un orgullo» y «un privilegio» dirigir al Real Madrid, tal y como afirmó el día de su presentación a finales de mayo.

«En todos los equipos lo más importante son los jugadores. Nosotros tenemos un papel importante preparándolos, pero lo decisivo es la actitud y la calidad de los jugadores. Nosotros somos los que les acompañamos y los que tenemos que estar al lado de ellos», abundó Xabi Alonso durante una intervención en la que no quiso entrar al trapo cuando le cuestionaron sobre si creía que los futbolistas tienen la capacidad de hacer la cama a un técnico o se trata de una leyenda urbana. «Hay que tener mucho respeto por los jugadores. No voy a hablar de eso. Sé los momentos que tienes que pasar, convivir con el ruido externo. Eso lo intentamos manejar porque son situaciones que se presentan en este club y no nos tiene que hacer perder el foco. Los resultados no son los deseados, sabemos las consecuencias que tienen, pero que no nos saquen del camino», argumentó.

Tiempo para evolucionar

«No llevamos ni cien días. Esto va a seguir evolucionando, tanto a nivel individual como colectivo, personal y futbolístico. Queda mucho camino por recorrer. A veces hay una línea recta y otras una línea curva. Mañana tenemos otra oportunidad», defendió Xabi Alonso durante una intervención en la que dijo vivir alejado del ruido mediático. «Lo que a mí me preocupa es lo que pasa en Valdebebas. A lo otro no le presto mucha atención», aseguró.

«Es un proceso. Todo cambio necesita un tiempo. Todo proceso no sucede inmediato y si miramos los últimos tres partidos hay cosas que no me han gustado y las hemos hablado. Pero si miramos atrás hemos hecho también cosas buenas. No hemos sido constantes en algunas fases del juego y por eso hemos tenido malos partidos. Pero ahora toca mañana», continuó el míster del Real Madrid, que dijo no precisar un apoyo expreso por parte del club que le refuerce en medio de la tormenta. «No es necesario. He hablado esta mañana con el presidente y también hablo con José Ángel. El día a día es lo que nos hace estar comunicados», aseveró.

Ampliar Álvaro Carreras, durante el Elche-Real Madrid disputado el pasado domingo. EP Carreras: «Tenemos un ambiente increíble con el míster» Álvaro Carreras fue el futbolista escogido por el Real Madrid para hablar en la previa del duelo contra el Olympiacos. No se trataba de una comparecencia cualquiera, dado el runrún que existe en torno a la presunta desafección de parte de la plantilla con Xabi Alonso. «Tenemos un ambiente increíble con el míster. Hay muy buen rollo y tenemos buena relación. Supercontento de poder formar parte de esta plantilla», defendió sin embargo el gallego, que se mostró a disposición del técnico para lo que necesite. «Mi posición es lateral izquierdo, pero puedo jugar de central, de carrilero, en línea de cuatro, de cinco... Me adapto a lo que sea, a lo que pida el míster en cada momento», explicó.