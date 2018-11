Grupo B | Jornada 4 Valverde: «Me encanta la propuesta del Inter» Ernesto Valverde en rueda de prensa / EFE El técnico azulgrana elogió al equipo liderado por Spalletti, al que calificó como «valiente, agresivo y con espíritu ganador» MELISA CABALEIRO Madrid Lunes, 5 noviembre 2018, 20:07

En la previa del choque ante el Inter de Milán, y con la experiencia del anterior duelo en el Camp Nou, Ernesto Valverde se mostró cauteloso al hablar de una posible victoria azulgrana en territorio italiano. «Esperamos un rival parecido al que nos encontramos en el Camp Nou, un punto más agresivo en el sentido de la presión porque juegan en su campo y con las señas de identidad del equipo, que quiere ser dominador del partido, que no quiere someterse al rival sino que quiere manejar el juego y todas las cuestiones que le están dando éxito esta temporada», indicó el técnico del Barcelona. «Tenemos que tener un poco de calma, aún no estamos clasificados aunque llevamos tres partidos ganados. Todos los rivales son difíciles y mañana será un partido parecido a los que está haciendo el Inter en Italia, partidos intensos en los que van arriba con mucha fuerza y seguiremos sufriendo pero intentaremos ganar», añadió Valverde.

Un rival al que si superan -como sucedió en la ida- se clasificarían automáticamente primeros de su grupo. «Estar primeros en un grupo tan difícil en este momento ya está bien. Nos preparamos en el partido de mañana sin pensar en el más allá, aunque sí nos gustaria ganar y sellar la clasificación de manera matemática. No hay ningún equipo clasificado para la siguiente fase y nosotros tenemos esta oportunidad mañana pero no vamos a ir mas allá», respondió el preparador.

Sobre la posible presencia de Leo Messi en el duelo de Champions, Valverde no se mostró del todo seguro. «Tenemos que esperar al entrenamiento, Leo está en ese punto en el que podría estar disponible pero tenemos que esperar. Nos dimos de margen hasta el entrenamiento de hoy y a ver que sensaciones tiene, sobre todo de seguridad», indicó. Una vuelta que depende sobre todo de «no correr riesgos». «Mejor que esté porque es uno más y podemos elegir entre mas jugadores y eligiéndole a él nos va a ir bien, igual que nos ha ido siempre», dijo.

La presencia de Messi sería una garantía ante un equipo que Valverde calificó como «valiente, agresivo y con un espíritu ganador». «Me gusta la propuesta del Inter porque es un equipo valiente, tiene un plan y lo sigue. Va a por ti, va arriba, desde que el árbitro pita el inicio del partido salen rápidos a jugar en campo contrario y es un equipo agresivo que defiende bien y me gustan ese tipo de equipos aunque corra riesgos, se ve que el equipo tiene un espíritu ganador», expresó el técnico.

Objetivo pendiente

Un equipo fuerte, que lleva siete victorias seguidas en Liga y cuya última derrota -exceptuando el encuentro de Champions en el Camp Nou- fue allá por el mes de septiembre y con dos figuras destacadas: Icardi y Nainggolan. Del argentino, Valverde reconoció que lo importante es frenarle «a través de nuestro juego». Y se deshizo en elogios con el belga. «Tiene llegadas de segunda línea, mucho disparo tira muy fuerte la presión pero es algo que podemos contemplar», añadió.

Un partido en el que los de Valverde intentarán dejar la portería a cero, objetivo pendiente y en el que no están tan acertados como en la pasada campaña. «La temporada pasada dejábamos la portería muchas veces a cero, en esta estamos peor pero intentamos solucionar los problemas de atrás, por delante», dijo. «El fútbol no es llevar la pelota de un lado a otro sino de terminar y terminar bien», añadió el preparador.

De quien sí habló fue de Jordi Alba, goleador en el duelo de ida ante el conjunto italiano y su renovación. «A mí lo que me gustaría es que Jordi Alba esté contento y si lo está aquí pues me encantaría que renovase, aunque es una cosa suya y del club». También tuvo tiempo para hablar de Arturo Vidal, goleador ante el Real Madrid y con muchas papeletas para enfrentarse al club italiano. «Son jugadores completamente diferentes (Arthur y Arturo) y dependiendo de cómo vaya el partido sé lo que me puede dar Arthur y lo que me puede dar Arturo: más llegada al área, Arturo; más pausa y posesión, Arthur», expresó. «Ya veremos mañana si juega o no», finalizó.