Valverde: «Messi ha tenido una gran evolución. Veremos mañana»

«Hace unos días no lo teníamos muy claro, pero en los últimos entrenamientos ha entrenado bien, quitándose de la cabeza unos pequeños dolores», manifiesta sobre el rosarino, de vuelta a la lista del Barça para el partido ante el Dortmund

Lunes, 16 septiembre 2019

Ernesto Valverde compareció en la previa del partido ante el Borussia Dortmund que supondrá el estreno del Barcelona en la presente edición de la Liga de Campeones. Un choque marcado por el regreso de Leo Messi a la convocatoria, una vez superados los problemas en el sóleo que le han impedido debutar en partido oficial esta temporada. Aunque la falta de ritmo hace previsible su suplencia de inicio, tendrá minutos en el Signal Iduna Park, en un torneo que se ha convertido en la gran prioridad del Barça tras dos inesperados desplomes ante la Roma y el Liverpool.

«Lo decidiremos mañana. Hace unos días no lo teníamos muy claro, pero en los últimos entrenamientos ha entrenado bien, quitándose de la cabeza unos pequeños dolores. Ha tenido una gran evolución, pero veremos mañana», dijo el Txingurri sobre el astro rosarino.

Habló de Ansu Fati, la gran revelación de este inicio de campaña en Can Barça, con dos goles a sus 16 años en lo que va de Liga. «No he hablado mucho con él salvo de cosas tácticas. No me gusta demasiado toda esta historia de darle consejos porque hay que dar a los jugadores algo de aire. De lo que se trata es de que todos los que estamos a su alrededor lo llevemos con normalidad, sabiendo que se trata de algo excepcional. Ya veremos si juega mañana. Desde luego no lo haremos para batir ningún récord. Estamos encantados con él», manifestó sobre el joven talento.

Se refirió el técnico a las lecciones de campañas pasadas ahora que el Barça encara una nueva edición de la Champions. «Es una competición que un mal día te saca de ella. El año pasado no sé si ganamos ocho o nueve partidos, perdimos uno y no llegamos a la final. Los dos de la final perdieron más partidos que nosotros. Los errores se pagan muy caros y hay que competir todos los días y a todas horas. Y no descuidarte ni un minuto. Sabemos la ilusión que tenemos por esta competición y queremos ir adelante», indicó sobre el torneo que se ha convertido en el gran anhelo culé. Lo ocurrido el año pasado «pertenece al pasado y a partir de ahora es el futuro», resaltó el Valverde, que enfatizó que «cuando pierdes lo que tienes que hacer es levantarte» y que «lo bueno del fútbol es que siempre te da otra oportunidad». «Vamos a intentar aprovecharla», terció.

Se le preguntó por Paco Alcácer ex del Barça que llega en plena racha al duelo. «Es un gran jugador. Lo está demostrando aquí y también en la seleccion. Está en un equipo en el que puede jugar con más regularidad. Está siempre cerca del área, es muy certero. El hecho de conocerlo es una ventaja y una desventaja porque él nos conoce», dijo sobre el artillero del Dortmund.

Negó Valverde que la Champions haya pasado de objetivo a obsesión para el Barça. «Cuando empieza la temporada todos los grandes equipos tienen el objetivo de ganar todas las grandes competiciones. Para nosotros es una ilusión. Cuando vienes de perder intentas dar un paso adelante para poder ganarla. Pero otros equipos están en la misma situación porque el año pasado sólo ganó uno», atajó.

Como con Messi, recalcó que Luis Suárez está listo para aportar. «El otro día dio un paso importante. Estamos pensando en no cargar mucho seguido, pero pensamos que mañana puede estar de entrada», manifestó. El charrúa lleva cuatro años sin marcar a domicilio en la Champions, dato que no inquieta al técnico. «Luis es un jugador muy insistente. Ya el año pasado tuvo la mala suerte en Old Trafford de que remató un balón que fue dentro, la tocó uno y no le apuntaron el gol. Lo que tengo claro es que él lo va a seguir intentado y espero que no se repita la pregunta porque va a marcar mañana. Me gustaría», comentó al respecto.

Tampoco al Barça le están yendo bien las cosas en este inicio de curso cuando juega lejos del Camp Nou. Valverde no ve tampoco motivos para preocuparse aún. «Habría que tener más partidos. Llevamos muy pocos, ha ocurrido en dos partidos. Osasuna nos hizo un gol al final. Cuando llevemos más partidos podremos analizar esto con más calma pero tenemos claro que tenemos que mejorar fuera de casa», apuntó.

Y se refirió a lo que más le asusta de su rival del martes. «Me quedo un poco con la conjunción que hay entre el ambiente del público y el empuje del equipo aquí. Esa química que se genera aquí en el estadio les impulsa mucho», explicó.