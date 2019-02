Octavos | Ida Valverde quiere olvidar Roma: «No es cuestión de darse latigazos siempre» Ernesto Valverde en sala de prensa antes del enfrentamiento contra el Lyon. / JEFF PACHOUD (AFP( El técnico, aún con la eliminación del año pasado en mente, avisa del peligro del Lyon, reconoce que el pinchazo del Madrid le beneficia LaLiga y niega ser defensivo NACHO CABALLERO Lunes, 18 febrero 2019, 19:57

El Barcelona afrontará la ida de su cruce de Champions League contra el Lyon. El equipo azulgrana llega con la moral a tope, tras volver a la senda del triunfo, con la victoria este fin de semana pasado contra el Valladolid por 1-0 tras un penalti materialzado por Messi. Por su parte, el Lyon ha sido el único equipo capaz en Francia de afligir una derrota al inalcanzable PSG, aunque no le haya servido para recortar una diferencia que ya se antoja demasiada, con 16 puntos de desventaja del club parisíno, el cual lleva dos jornadas menos que el resto.

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde atendió a los medios en sala de prensa, previo a este enfrentamiento, para analizar algunas de las cuestiones sobre el partido ante el cuadro lionés: «Levamos tiempo esperando este partido. Tenemos ganas de jugar esta eliminatoria. Sabemos que ellos son un gran equipo, y en su campo son temibles. Tienen un gran juego de ataque , e intentan mantener la posesión del balón, con muchos jugadores ofensivos y un gran despliegue. Será un partido complicado».

El Barcelona parece atravesar una pequeña sequía goleadora, coincidiendo con la lesión de Leo Messi, a la que el resto de atacantes no han sabido sobreponerse. Con el Argentino aún convaleciente, el equipo azulgrana parece menos ofensivo: « Cada uno tiene su propia opinión. Me resulta sorprendente la pregunta. Es verdad que quizás en algún partido no hemos generado muchas situaciones de gol, como contra el Athletic, pero somos un equipo que claramente jugamos al ataque».

Su perseguidor en la tabla de Liga, el Real Madrid pinchó en casa tras verse remontado y derrotado por el Girona en el Bernabéu. Además, en la final de Copa del Rey de baloncesto, el Barcelona se impuso al Real Madrid con una canasta en el último segundo muy polémica, por lo que en club actualmente está de celebración en varios sentidos: « Aprovecho para felicitar al equipo de basket por ganar la Copa. En cuanto al hecho de que nuestro rivales puedan dejarse puntos, no voy a negar que no nos beneficie, pero realmente lo que nos importa es lo que hagamos nosotros».

Son ya tres años los que el Barcelona lleva sin ganar un partido fuera de casa de una eliminatoria de Champions, por lo que mañana por la noche, tendrán la oportunidad de desquitarse de este registro: «Eso quiere decir que la competición es dura y complicada. Los retos están para intentar superarlos. También se decía que no metíamos goles fuera de casa, y este año conseguimos marcar contra rivales importantes. Que va a ser difícil, nosotros ya lo sabemos».

El central francés Samuel Umtiti ha entrado en la convocatoria contra su ex-equipo tras su última aparición, que data del partido de Liga frente al Atlético del 24 de noviembre: «Umtiti no me ha insistido para que le convoque, porque no he hablado con él de este tema. Viene porque tiene el alta médica. Veremos si entra en la lista de 18 para mañana».

00:44 Vídeo. El Barcelona ya está en Lyon

La temporada pasada el equipo blaugrana cayó en cuartos tras la remontada de la Roma en el Estadio Olimpico de Roma al remontar la serie con un 3-0, algo que dolió mucho y serña recordado durante mucho tiempo en la ciudad condal: «Cuando surgió aquella eliminatoria, todo el mundo decía que era el mejor rival que podíamos tener y el más flojo. Estos comentarios no nos ayudaron demasiado. A esos partidos hay que ir con la guardia alta. Tampoco es cuestión de estar dándose latigazos».