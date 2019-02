Octavos Solari recuerda que tras la 'séptima' «llegaron muchas otras Champions» 01:15 Solari, durante la sesión en el Johan Cruijff ArenA / REUTERS «Marcelo es un grande, siempre pone al Real Madrid por delante. Trabaja cada día con alegría y le queremos todos», dijo sin querer confirmar si será titular o no RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 12 febrero 2019, 20:07

Santiago Hernán Solari es cauto y lo volvió a ser ante los medios de comunicación en el Johan Cruyff ArenA de Ámsterdam. El argentino recuerda que el «fútbol se construye día a día» cuando le preguntan por el buen momento del Real Madrid. «Cuando se pierde está todo mal y cuando se gana está todo bien. Lo que importa es el siguiente partido. No estamos pendientes de lo que se dice, nos pasa a entrenadores y jugadores. Aspiro a que hagamos un partido igual de serio que el de hace tres días, el derbi. Ésa es mi aspiración. Es a lo que miramos», insiste aunque no puede ocultar que volver a Ámsterdam es especial para el club, que logró la ansiada 'séptima' en el coliseo holandés. «Tenemos grandes recuerdos de este estadio. A partir de esa Champions llegaron muchas otras. Vamos con toda la humildad y con el mismo espíritu de los últimos partidos».

El argentino está ahora recibiendo elogios, pero eso no le cambia. «Esta profesión es así, el fútbol es un partido, otro, el siguiente... Si se pierde todo está mal, si se gana, todo está bien. Los que estamos dentro competimos para el día siguiente. Éste es un partido muy importante por lo que significa la competición, ahí ponemos el foco. Estamos menos pendiente del resto de cosas que los que están fuera, tantos los jugadores como el cuerpo técnico. Y está bien que sea así».

Algunos creen que parte del éxito actual del Real Madrid es por el retorno de Antonio Pintus y Solari quiso darle su parte de 'culpa' en ello. «Los preparadores físicos y la gente que nos ayuda para que los jugadores, que son el corazón de todo proyecto, vayan bien también tienen su parte de responsabilidad en esto. Pero el máximo mérito siempre es de los jugadores».

El carácter de Ramos

En estos duelos han brillado Sergio Ramos, del que destacó su «carácter maravilloso, tremendamente competitivo, por algo ha jugado tantos partidos. No es nada fácil, este Madrid histórico tiene el sello de su carácter. Ojalá lo podamos disfrutar otros tantos partidos.».

También lo ha hecho Sergio Reguilón al que no quiso confirmar como titular por Marcelo, ya que hasta ahora el brasileño había jugado los duelos del primer nivel competitivo. «No, no lo sé, no puedo responder todavía. Queda un entrenamiento, mañana veremos», aunque sí recordó que el canterano, como el resto, está preparado «para cualquier partido» y echó flores al veterano defensa. «Es un grande, es nuestro segundo capitán, un emblema del club, siempre pone al Madrid por delante y se está entrenando muy bien, como todos los jugadores. Trabaja cada día con alegría y lo queremos todos», apuntó queriendo zanjar polémicas.

«No creo que el Ajax esté pasando por un mal periodo, no estoy de acuerdo. Es una buena temporada, se asocian bien, tienen una buena dinámica y buenos jugadores»

El técnico sacó una sonrisa cuando un periodista local le pidió consejo para el Ajax que viene de sumar varios malos resultados. «No creo que estén pasando por un mal periodo, no estoy de acuerdo. Es una buena temporada, se asocian bien, tienen una buena dinámica y buenos jugadores». Por contra, se mostró muy tajante cuando le recordaron que Guardiola insiste que el Real Madrid no es el mejor equipo de la década. «No tengo nada que agregar», zanjó.

