Champions Sergio Ramos preguntó al banquillo si forzaba la tarjeta Sergio Ramos haciendo el gesto de la tarjeta al banquillo. / El Golazo de Gol Unas imágenes de El Golazo de Gol confirman que justo tras el 1-2 de Asensio, el capitán silba, hace el gesto con la mano de 'tarjeta' y dice: «Tarjeta, ¿la busco?» RICARDO CASTAÑEDA Madrid Jueves, 14 febrero 2019, 16:07

Sergio Ramos se perderá el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Ajax. El central vio una amarilla en el minuto 88 que le impedirá estar en el partido del Santiago Bernabéu. Aunque en un principio el jugador negó haberla buscado y se lamentó de perderse la vuelta, en la zona mixta reconoció que la había buscado: «Viendo el resultado mentiría si dijera que no, es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicada y lo he decidido así«.

Sergio Ramos se expone a un partido más de sanción del que ya supone la amonestación de Ámsterdam

Unas imágenes emitidas por El Golazo de GOL muestran que el capitán del Real Madrid buscó la amarilla. Tras el gol de Sensio y mientras regresaban a su campo, Ramos habla con Nacho y Modric, aparentemente de la misma circunstancia, puesto que se le buscando la aprobación de sus compañeros. Justo después, se ve como Ramos mira al banquillo donde estaba Santiago Solari, silba, hace el gesto con la mano de 'tarjeta' y dice: «Tarjeta, ¿la busco?». Justo en la jugada siguiente, Ramos cometió una falta por la que vio esa amarilla que supone que no jugará la vuelta ante el Ajax.

Horas después del final del partido, Ramos intentó recular en las redes sociales: «Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos. #HalaMadrid».

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadridhttps://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 de febrero de 2019

En caso de que el delegado del partido, que tiene 48 horas desde la finalización del partido, incluya este hecho en el acta, Sergio Ramos se expone a un partido más de sanción del que ya supone la amonestación de Ámsterdam. De ese informe dependerá que Ramos, en caso de que el Madrid se clasifique para cuartos, pueda jugar la ida.