La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso abraza a Mbappé tras el póker del francés que le dio la victoria al Real Madrid frente a Olympiacos. Stephane Mahe (Reuters)
Análisis

Un Real Madrid con doble cara

El vitaminado ataque liderado por Mbappé y Vinicius contrastó en Grecia con la anémica labor defensiva de un equipo que sufre especialmente en la protección de los balones aéreos

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:37

Comenta

La balsámica aunque sufrida victoria que obtuvo el Real Madrid el miércoles frente a Olympiacos mostró las dos caras de un equipo que necesita ... mejorar en muchas facetas para afrontar duelos de tronío con los otros transatlánticos futbolísticos del Viejo Continente. Pletórico en ataque, donde Vinicius ofreció un recital desbordando una y otra vez por banda izquierda y Mbappé selló un póker de goles que solo habían registrado previamente Ferenc Puskas, Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid en Europa, el conjunto de Chamartín fue a la vez un coladero en defensa y se llevó tres goles por parte de un rival que se movió entre la valentía y la temeridad, dos de ellos por vía aérea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  2. 2 Los restaurantes de la Región de Murcia que salen en la Guía Michelin 2026: precios y menús
  3. 3 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5

    Europa asesta un duro golpe al tomate murciano tras dar vía libre a Marruecos para exportar desde el Sáhara
  6. 6 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  7. 7

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  8. 8 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  9. 9

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería
  10. 10 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un Real Madrid con doble cara

Un Real Madrid con doble cara