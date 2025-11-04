Aprieta el Liverpool pero Courtois sostiene al Real Madrid

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 M04/11 · Árbitro: István Kovács
Liverpool
21:00h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 53
LIV
RMA
Tarjeta amarilla Min 51'
Alexis Mac Allister ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 22'
Vinícius Jr. ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 45'
Dean Huijsen ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 4 de noviembre 2025, 20:39
52'
Alexis Mac Allister (Liverpool) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
52'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
52'
Falta de Alexis Mac Allister (Liverpool).
52'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dominik Szoboszlai (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área.
51'
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
51'
Ryan Gravenberch (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
49'
Remate fallado por Hugo Ekitiké (Liverpool) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Mohamed Salah con un centro al área tras un saque de esquina.
48'
Corner,Liverpool. Corner cometido por Thibaut Courtois.
48'
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Hugo Ekitiké (Liverpool) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Dominik Szoboszlai con un centro al área.
47'
Corner,Liverpool. Corner cometido por Thibaut Courtois.
47'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Virgil van Dijk (Liverpool) remate de cabeza desde muy cerca.
47'
Corner,Liverpool. Corner cometido por Arda Güler.
Empieza segunda parte Liverpool 0, Real Madrid 0.
45'+3'
Final primera parte, Liverpool 0, Real Madrid 0.
45'+2'
Remate parado. Alexis Mac Allister (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área.
45'+1'
Dean Huijsen (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'+1'
Hugo Ekitiké (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
45'+1'
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
45'
Fuera de juego, Liverpool. Giorgi Mamardashvili intentó un pase en profundidad pero Mohamed Salah estaba en posición de fuera de juego.
45'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
45'
Remate parado por bajo a la izquierda. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Vinícius Júnior.
44'
Falta de Virgil van Dijk (Liverpool).
44'
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Corner,Liverpool. Corner cometido por Federico Valverde.
43'
Remate parado. Dominik Szoboszlai (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área.
41'
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
41'
Florian Wirtz (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
39'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'
Falta de Ibrahima Konaté (Liverpool).
34'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Remate parado por bajo a la izquierda. Dominik Szoboszlai (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Conor Bradley.
34'
Falta de Hugo Ekitiké (Liverpool).
34'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Falta de Dominik Szoboszlai (Liverpool).
34'
Falta de Dominik Szoboszlai (Liverpool).
34'
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'
Decisión del VAR: No Fue Penalti Liverpool.
30'
Mano de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
30'
Remate rechazado de Dominik Szoboszlai (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mohamed Salah.
28'
Remate fallado por Virgil van Dijk (Liverpool) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Andy Robertson con un centro al área tras botar una falta.
28'
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
28'
Mohamed Salah (Liverpool) ha recibido una falta en la banda izquierda.
27'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dominik Szoboszlai (Liverpool) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Florian Wirtz.
27'
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Éder Militão.
23'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
23'
Conor Bradley (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
23'
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
22'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
22'
Falta de Virgil van Dijk (Liverpool).
17'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Jude Bellingham tras un contraataque.
17'
Remate rechazado de Hugo Ekitiké (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Florian Wirtz.
17'
Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jude Bellingham.
14'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Alexis Mac Allister (Liverpool).
10'
Remate fallado por Alexis Mac Allister (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área.
10'
Se reanuda el partido.
10'
El juego está detenido (Real Madrid).
7'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
7'
Falta de Conor Bradley (Liverpool).
5'
Fuera de juego, Liverpool. Alexis Mac Allister intentó un pase en profundidad pero Hugo Ekitiké estaba en posición de fuera de juego.
3'
Falta de Hugo Ekitiké (Liverpool).
3'
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Falta de Andy Robertson (Liverpool).
2'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Remate rechazado de Alexis Mac Allister (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Arne Slot
4-2-3-1
Giorgi Mamardashvili
portero
Conor Bradley
defensa
Ibrahima Konaté
defensa
Virgil van Dijk
defensa
Andy Robertson
defensa
Ryan Gravenberch
centrocampista
Alexis Mac Allister
centrocampista
Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly
centrocampista
Dominik Szoboszlai
centrocampista
Florian Wirtz
centrocampista
Hugo Ekitiké
Delantero
Xabi Alonso
4-1-4-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
40,4%
LIV
59,6%
RMA
|0
|Goles
|0
|7
|Remates a puerta
|2
|3
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|11
|Asistencias
|5
|11
|Faltas cometidas
|5
