Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Davide Massa

Escudo Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

B. Dortmund

21:00h.

1

-

0

Villarreal

Escudo Villarreal Club de Fútbol

  • Serhou Guirassy (46')

Min. 45

BVB

VIL

Gol! Min 46'

Gol de Serhou Guirassy

Fase liga | Jornada 5

Directo | Borussia Dortmund - Villarreal

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46

Empieza segunda parte Borussia Dortmund 1, Villarreal 0.

Icono45'+5'

Final primera parte, Borussia Dortmund 1, Villarreal 0.

Icono45'+2'

¡Gooooool! Borussia Dortmund 1, Villarreal 0. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) remate de cabeza desde muy cerca tras un saque de esquina.

Icono45'+2'

Remate rechazado de Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.

Icono45'+1'

Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Renato Veiga.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

Icono43'

Falta de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).

Icono43'

Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

42'

Se reanuda el partido.

41'

El juego está detenido debido a una lesión Nicolas Pépé (Villarreal).

Icono38'

Remate fallado por Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono33'

Remate rechazado de Sergi Cardona (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono33'

Remate rechazado de Tani Oluwaseyi (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Sergi Cardona con un centro al área.

Icono31'

Remate fallado por Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área tras botar una falta.

Icono30'

Falta de Yan Couto (Borussia Dortmund).

Icono30'

Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono27'

Corner,Villarreal. Corner cometido por Aaron Anselmino.

Icono27'

Remate fallado por Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Santi Comesaña tras un contraataque.

Icono25'

Falta de Yan Couto (Borussia Dortmund).

Icono25'

Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Remate parado. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde mas de 30 metros.

Icono22'

Falta de Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).

Icono22'

Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Remate fallado por Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde fuera del área tras botar una falta.

Icono20'

Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).

Icono20'

Felix Nmecha (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono19'

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono19'

Falta de Pape Gueye (Villarreal).

Icono19'

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono19'

Falta de Tani Oluwaseyi (Villarreal).

Icono17'

Falta de Sergi Cardona (Villarreal).

Icono17'

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono14'

Julian Brandt (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Santi Comesaña (Villarreal).

Icono11'

Fuera de juego, Villarreal. Tani Oluwaseyi intentó un pase en profundidad pero Tajon Buchanan estaba en posición de fuera de juego.

Icono11'

Remate rechazado de Thomas Partey (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pape Gueye.

Icono8'

Falta de Julian Brandt (Borussia Dortmund).

Icono8'

Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).

Icono8'

Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

7'

Se reanuda el partido.

7'

El juego está detenido (Borussia Dortmund).

Icono5'

Falta de Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).

Icono5'

Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Mano de Sergi Cardona (Villarreal).

Icono1'

Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Santiago Mouriño.

Icono1'

Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Santiago Mouriño.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Niko Kovac

3-4-2-1

Alineación

Gregor Kobel

portero

Aaron Anselmino

defensa

Waldemar Anton

defensa

Nico Schlotterbeck

defensa

Yan Bueno Couto

centrocampista

Felix Nmecha

centrocampista

Marcel Sabitzer

centrocampista

Daniel Svensson

centrocampista

Karim Adeyemi

Delantero

Julian Brandt

Delantero

Serhou Guirassy

Delantero

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

defensa

Santi Comesaña

centrocampista

Thomas Partey

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Tajon Buchanan

centrocampista

Nicolas Pépé

Delantero

Tani Oluwaseyi

Delantero

Estadísticas

63,6%

VIL

BVB

36,4%

VIL

VIL

1 Goles 0
3 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 5
7 Faltas cometidas 6

