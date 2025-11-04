La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 M04/11 · Árbitro: Espen Eskås

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

1

-

0

Union SG

Escudo Royale Union Saint-Gilloise

  • Julián Alvarez (38')

Min. 51

ATM

STG

Gol! Min 38'

Gol de Julián Alvarez

Tarjeta amarilla Min 44'

Kamiel Van de Perre ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 4

Directo | Julián Álvarez adelanta al Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:39

Icono51'

Jan Oblak (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono51'

Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).

Icono51'

Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono50'

Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono49'

Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Antoine Griezmann con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono48'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Kevin Mac Allister.

Empieza segunda parte Atlético de Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0.

Icono45'+4'

Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0.

45'+3'

Revisión del VAR: Atlético de Madrid Gol (Antoine Griezmann).

45'+2'

GOL ANULADO POR EL VAR: Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.

Icono45'+2'

Remate parado. Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono45'+2'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Pablo Barrios intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono45'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono45'

Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).

Icono42'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono42'

Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).

Icono39'

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.

Icono37'

Falta de Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).

Icono37'

Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Falta de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

Icono36'

Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono35'

Fuera de juego, Union Saint-Gilloise. Adem Zorgane intentó un pase en profundidad pero Anouar Ait El Hadj estaba en posición de fuera de juego.

Icono34'

Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Icono34'

Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono32'

Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono31'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Anan Khalaili.

Icono29'

Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).

Icono29'

Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono29'

Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

Icono29'

Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono26'

Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo José María Giménez sustituyendo a Robin Le Normand debido a una lesión.

24'

Se reanuda el partido.

24'

Se reanuda el partido.

24'

El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (Atlético de Madrid).

Icono23'

Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).

Icono23'

Remate parado. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

21'

Se reanuda el partido.

21'

El juego está detenido (Atlético de Madrid).

Icono17'

Remate fallado por Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho tras un contraataque.

Icono12'

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono12'

Falta de Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).

Icono8'

Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono8'

Falta de Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).

6'

Se reanuda el partido.

6'

El juego está detenido (Atlético de Madrid).

Icono2'

Remate fallado por Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) remate con la izquierda desde el centro del área.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

José María Giménez

Sustituto

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

David Hubert

3-5-1-1

Alineación

Kjell Scherpen

portero

Kevin Mac Allister

defensa

Christian Burgess

defensa

Ross Sykes

defensa

Anan Khalaili

centrocampista

Adem Zorgane

centrocampista

Kamiel Van de Perre

centrocampista

Rob Schoofs

centrocampista

Ousseynou Niang

centrocampista

Anouar Ait El Hadj

Delantero

Kevin Rodríguez

Delantero

Estadísticas

65,6%

STG

ATM

34,4%

STG

STG

1 Goles 0
2 Remates a puerta 0
3 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 2
5 Faltas cometidas 6

