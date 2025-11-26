El vuelo de Giménez somete al Inter y dispara al Atlético

Ignacio Tylko Madrid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:17 | Actualizado 23:25h. Comenta Compartir

Daba la sensación de que Atlético e Inter firmaban unas justas tablas después de un duelo intenso, muy táctico y con dominio alterno, jugado a cara de perro en el Metropolitano, pero en el descuento emergió Josema Giménez por los aires para cabecear un córner tocado de maravilla por Griezmann y lograr un valiosísimo triunfo de los colchoneros ante el vigente subcampeón de Europa.

El golazo del uruguayo, cuestionado por sus constantes lesiones pero fundamental cuando está apto, deja al equipo de Simeone con nueve puntos tras cinco jornadas, cerca de la clasificación y con serias opciones de terminar entre los ocho mejores. Una diana que golpea a un enemigo directo que venía de perder el derbi de la Madonnina ante el Milan, pero en la Champions presumía de sumar un pleno de triunfos.

La gélida noche parecía morir con un empate que contentaba a todos, pero este Atlético está de suerte e incluso es capaz de marcar en una acción de estrategia, especialidad que tenía desesperado al Cholo en ambas áreas por los pésimos registros de su equipo a estas alturas de curso. Si al principio de temporada el Atlético tenía menos puntos que juego, ahora le sale todo. Gano en Getafe merced a un autogol en una tarde plomiza y superó en el descuento a un Inter que fue superior en un período largo. En concreto, desde que Julián Álvarez se reencontró al principio con el gol hasta que Zielinski empató en los compases iniciales del segundo acto. A partir de ese momento, Simeone arriesgó en los cambios, lanzó un mensaje de ambición a sus jugadores con muchos delanteros, y al final encontró premio. Quizá porque también el equipo del rumano Christian Chivu cedió mucho terreno y se volvió conformista.

Atlético Musso, Molina (Nico González, min. 59), Giménez, Hancko, Ruggeri (Griezmann, min. 68), Giuliano, Barrios, Cardoso (Pubill, min. 59), Gallagher (Koke, min. 59), Baena (Sorloth, min. 68) y Julián Alvarez. 2 - 1 Inter Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu (Fratessi, min. 72), Zielinski (Sucic, min. 65), Dimarco (Luis Henrique, min. 80), Bonny (Thuram, min. 65) y Lautaro Martínez (Esposito, min. 72). Goles: 1-0: min. 9, Julián Álvarez. 1-1: min. 54, Zielinski. 2-1: min. 90+3, Giménez.

Árbitro: François Letexier (Francia). Amarillas a Dimarco y Simeone.

Incidencias: Quinta jornada de la Liga de Campeones. Casi lleno en el Metropolitano, con más de 2.000 italianos.

Noche invernal, césped en mal estado, ya que se colocó apenas 24 horas antes pagado por la NFL, y sorpresas en ambos onces. Sin Oblak, Llorente, Le Normand y y con Nico González mermado, el Cholo se inventó un bloque inesperado para poner cemento armado en el centro del campo y actuar con Julián Álvarez solo en punta. Regresó Giuliano, que pasó de la grada en Vallecas al campo ante el Inter, y Johnny Cardoso fue de la partida después de tres meses sin jugar. Enfrente, no se esperaba que Christian Chivu alistase a Bisseck en lugar de Acerbi y al francés Bonny en vez de su compatriota Marcus Thuram.

Comenzó mucho mejor el equipo 'nerazzurri', más ambicioso, con una presión alta, sus dos carrileros muy arriba y más enchufado en el juego. No pintaba nada bien el duelo cuando en apenas tres minutos Dimarco hizo lucirse a Musso en un golpe franco y después les ganó la espalda a Giuliano y Molina para cruzar en exceso.

Sufría el Atlético, muy desorientado y desajustado en ese inicio, pero ocurrió que encontró el gol antes que el juego. Cortó Nahuel, notable en el lugar de Llorente, Giuliano profundizó y Julián acabó marchando tras afortunados rechaces. El árbitro anuló la acción por mano previa de Baena, pero corrigió a instancias del VAR al ver que el balón le golpeaba primero en el abdomen al ex del Villarreal.

Hasta el descanso, el Atlético llevó la cita donde quería. Más posesión del Inter, pero con poco peligro. Y juego muy trabado. Giuliano es una perla para su equipo por carácter, velocidad, empuje y compromiso, pero teatraliza demasiado y los árbitros le han tomado la matrícula. Así, pidió un penalti por un manotazo de Bastoni y otro por un agarroncito del central internacional. Hubo contactos, pero exageró demasiado las caídas.

Gran Musso

El Inter aceleró tras el descanso y se hizo acreedor al empate. Avisó pronto Barella tras pinchar de maravilla un balón y rematar bombeado al travesaño, salvó después otra vez Musso en el mano a mano con Dimarco, pero a la tercera seguida marcó el polaco Zielinski tras una gran pared con Bonny. Estaba ya defendiendo demasiado atrás el Atlético y recibió justo castigo.

Vuelta a empezar. Tenía que agitar el árbol e introdujo triple cambio. Pubill, Koke y Nico por los cansados Molina, Cardoso y Gallagher. Reaccionó bien el Atlético, que adelantó líneas y la tuvo por obra de Julián, que se llenó de balón tras pase tenso de Giuliano. Luego fue Baena el que probó desde fuera sin éxito.

Ni corto ni perezoso, el Cholo agotó los cambios a falta de 22 minutos más el descuento. Y puso toda su artillería con Griezmann y Sorloth. De ser dominado, el Atlético pasó a ser claro dominador, hasta e punto de que Chivu retiró de un plumazo a Lautaro y Çalhanoglu. Quería ya el técnico rumano más piernas y músculo que experiencia y pegada. Se jugaba en el alambre. Sorloth, Griezmann y un Pubill que merece más minutos rondaron el segundo, pero ahí estaba el veterano Sommer. Y en cada contragolpe, el Inter, ya con Marcus Thuram, inquietaba. Y cuando las luces se apagaban, Giménez desató la locura.