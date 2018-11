El líder ya peina el mercado Los jugadores del Yeclano celebran uno de sus goles al Algar el pasado domingo. / yeclasport ANDRÉS CREMADES Martes, 20 noviembre 2018, 10:19

La Tercera División llegó a la 14ª jornada, en la que el Yeclano de Sandroni ya se ha alejado diez puntos de los aspirantes a entrar en el 'playoff', un colchón tan grande en la tabla como en el juego. El UCAM y el Churra siguen con buenas sensaciones, mientras que Mazarrón, Mar Menor, Totana y Águilas se la pegan y pierden comba. El Algar volvió a caer, como el Cieza y La Unión, que se deja en casa lo que consigue fuera. Ojo al Imperial que se asoma a la ventana del descenso sin asomo de reacción.

La ambición del Yeclano

Sandroni y la directiva no se conforman

La Constitución estaba hasta arriba y la rifa agotada. El equipo suma de tres en tres y consolida su liderato. El conjunto del Altiplano ganó por la mínima y, aunque fue al farolillo rojo, hubo fiesta en la grada. Sandroni, pese a todo, no se conforma y avisa de que estarán pendientes del mercado invernal. Y es que la directiva quiere un equipo fiable para ir por el ascenso. El Algar, por su parte, comienza a tener poco margen de error y ante el Mazarrón tendrá una prueba de fuego.

El Águilas perdió su tercer partido. El UCAM B supo nadar y guardar la ropa y, como viene siendo habitual, su condición física le valió para, cuando el partido agonizaba, ganar con un gol de Cobos, otro valor de la cantera universitaria que permite al filial volver a tomar oxígeno. Gaspar Campillo sigue viendo en su equipo bisoñez, y es que los últimos minutos están matando al conjunto de El Rubial. De todas formas, el técnico se ha lanzado y acaba de firmar un delantero contrastado como el almanseño Paco Tomás, un 'killer' del área que procede del Mérida.

La demanda de Adrián Hernández

Pide más público en el campo del Churra

El entrenador 'milagro' Adrián Hernández mete al Churra en tercera posición, tras una victoria trabajada y agónica ante un equipo como el Minera, que en estas batallas está más que curtido. El técnico del Churra pide que la gente se deje ver más en el campo municipal, pero el juego de los verdes no es apto para corazones que no estén en forma. El Minera, a tres puntos del descenso, esta en caída libre: o cambia o no tendrá margen de maniobra, pues le viene un final de mes terrorífico. Así, el próximo domingo recibirá a un Mar Menor con urgencias.

El Mazarrón no pudo con el Ciudad de Murcia. Los rojillos, que llegaban con la vitola de equipo revelación, vieron que un gol de Franju cuando todo se acababa dejaba al Ciudad fuera del descenso y al equipo de Mazarrón con un triple empate a 24 puntos. Aunque el Ciudad tuvo a buena parte de su fiel afición, algo se notó que el partido que se disputaba cerca de allí era el Murcia-Cartagena. En todo caso, los murcianos respiran y ya toca pensar en Mula, mientras que los mazarroneros repetirán de visitantes en el Algar.

Ni para pagar al árbitro

Solo 120 euros en la taquilla del Estudiantes

Con poca gente y más de Totana que del Estudiantes, el encuentro entre ambos fue bonito, con goles, alternativas y emoción. 2-2 al final. El Olímpico baja en prestaciones y el Estudiantes suma un punto más, pero con una taquilla de 120 euros no hay ni para pagar al árbitro.

El Muleño perdió después de seis semanas. Los de Cardozo cayeron en Las Tejeras, pese a adelantarse, pero tuvieron que sufrir el 'efecto Moraga'. La Unión se deja en casa lo que logra fuera. Después de ver brotes verdes en su victoria en Cartagena, el equipo de Sívori cae al descenso. El Lorca Deportiva se pone a dos puntos del 'playoff' y supera al otro Lorca.

Y es que el Lorca FC es la otra cara. Se desangra semana a semana. Solo una victoria en los últimos cinco partidos, tras ver cómo el Cartagena B le pasa por encima. Por cierto, el filial albinegro vuelve a ganar después de encadenar cuatro derrotas consecutivas. Kuki marcó los dos tantos y comienza a estar en todos los mentideros futbolísticos.

Cambio de campo

Quejas en el Cieza por la demora en la resiembra

No le valió en esta ocasión al Cieza cambiar La Arboleja por el campo de césped aledaño. El Pulpileño se adaptó mejor. En el Cieza hay cabreo debido a las condiciones en las que tiene que entrenar el equipo y a la tardanza en la resiembra del campo de césped. Pero de momento el equipo vuelve a la penúltima posición.

El que sí parece que sale del pozo es el Minerva. Los azulgranas golearon a un Imperial cabizbajo. Sin argumentos, los de Motos se dejaron llevar y recibieron una goleada.