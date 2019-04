Fútbol femenino Licencia para soñar en el Alhama Las jugadoras mantean a su técnico, Randri. / alhama Las de Randri ganan al Aldaia y se meten en el 'playoff' a la Liga Iberdrola FRANCISCO J. MOYA Lunes, 22 abril 2019, 08:59

El Alhama Féminas cerró de un modo brillante una Liga para la historia, goleando a domicilio al Aldaia valenciano (0-3) y clasificándose para el 'playoff' de ascenso a la Liga Iberdrola. Nunca un equipo murciano estuvo en la máxima categoría del fútbol femenino español y las alhameñas están ahora a solo dos pasos de conseguirlo. Mañana se celebra el sorteo en Las Rozas, en el que estarán también Deportivo, Osasuna, Zaragoza, Santa Teresa de Badajoz, Tacón de Hortaleza, Tacuense y Fermaguín de Gran Canaria. Solo los dos que lleguen a la final ascenderán.

Al Alhama, que fue segundo del grupo 7 por detrás del Valencia B (que no puede subir), le valía con un empate en Aldaia en esta última jornada. Sin embargo, las de Randri no especularon y desde el primer momento buscaron el gol que le diera la victoria. No querían depender de lo que sucediera en Paterna, donde, por cierto, el Villarreal B superó con claridad (1-4) al Valencia B, campeón desde la semana pasada.

No les pudo la presión a las azulonas, que pronto empezaron a generar ocasiones de peligro. En el minuto 26 anotó el 0-1 la alicantina Marina Martí, aprovechando el rechace de la portera local. Llegaron después momentos de sufrimiento para el Alhama, ya que a las locales les anularon un gol y su portera, la cartagenera Mireya Giménez, salvó a las visitantes en un par de ocasiones.

En la segunda parte no hubo color. Las alhameñas salieron con otra marcha y pronto, en el 62, Marina Martí hizo el 0-2 con un disparo desde fuera del área. A partir de ese momento, el partido fue un paseo para las de Randri. El 0-3 definitivo lo anotó Carmen Fresneda.

Al final, en el polideportivo Jaume Ortí, otra fiesta por todo lo alto de las alhameñas, que estuvieron arropadas por un centenar de aficionados. La fiesta no cesa en Alhama. Acaba la liga regular y empieza la fase de ascenso. El fin de semana que viene hay descanso, antes de un 'playoff' que arrancará el próximo 5 de mayo.