Fútbol Del ladrillo al melocotón
El sector hortofrutícola será la gran fuente de ingresos del nuevo curso en una Tercera que se levanta tras la crisis de la construcción ANDRÉS CREMADES Domingo, 29 julio 2018

Llega el verano y con él la caza a la desesperada de ayudas y patrocinadores que echen un cable para cuadrar las cuentas en el fútbol más modesto, el de la Tercera División, donde a menudo los jugadores no cobran y se hace difícil encontrar recursos. Sin duda alguna, es el momento de las camisetas. En el Grupo XIII, el murciano, parece que los clubes empiezan a ver la luz tras años de penurias ocasionadas por el desplome del ladrillo, y lo hacen apoyados en el auge de las empresas hortofrutícolas, que han entrado en la categoría. Así, los veinte equipos de la Tercera regional, salvo alguna excepción, ya tienen ocupado el frontal de la camiseta, en la mayor parte de los casos con empresas de la misma población y muchas dedicadas al sector agrario, que ha ocupado el vacío dejado por la crisis y se ha convertido en el principal motor en la liga de los modestos.

Uno de los clubes en los que ha entrado el sector hortofrutícola es el Mar Menor, que está en negociaciones con Plantas San Javier. La empresa de semilleros ha apostado fielmente por ser el estandarte de la camiseta azulona de los playeros. Otro que también tiene como fuente de recursos una empresa hortofrutícola es el Atlético Pulpileño. Los almerienses, con Agrupa Pulpí como principal aliado, llevarán una camiseta a la que sacarán en torno a los 25.000 euros con hasta seis firmas que se ven reflejadas en la elástica roja del equipo de San Miguel. Este año y, gracias a las ayudas del Ayuntamiento y de los patrocinadores, los rojillos quieren repetir en el 'playoff'.

Camiseta del Atlético Pulpileño

Tampoco anda corto de colaboradores agrícolas el Algar, aunque no sabe aún si estará en Tercera o en Preferente, ya que dependerá de lo que ocurra con el Lorca FC o su posible sustituto. Los cartageneros tienen a las firmas Amutio y Ciky Oro repartidas en su elástica. La primera comercializa patatas y la segunda melones.

El Algar, que aún no sabe si jugará en Tercera, ya tiene confirmado el apoyo de dos empresas agrícolas

El Muleño, por su parte, sigue buscando un diseño tan impactante como el del año pasado, aunque es muy posible que Frucimu no siga en primer plano. La cooperativa de cítricos de Mula quiere colaborar, pero no desea ser la protagonista. Por eso los dirigentes muleños ya han conseguido un preacuerdo con el Grupo Cobra, para que ayude al club en el nuevo curso. Así, la central voltaica de la firma será la principal ayuda, pero los cítricos seguirán apoyando a los del Camino Curtís.

Otro que espera, negocia y necesita un patrocinador fuerte es el Olímpico de Totana, recién llegado a la categoría. Los del Guadalentín han mantenido negociaciones con semilleros Deitana, pero la potente firma de plantas quiere seguir con su apoyo al fútbol base y, de momento, no tiene prevista su entrada en el club rojiblanco, que volverá a contar con la inestimable ayuda de una empresa de apuestas.

El 'tomate mecánico', como se conoce al Mazarrón, no tendrá claro hasta dentro de unas semanas si alguna de las multinacionales del tomate que operan en el término municipal colaborará con el club. Estas, que tienen todo centralizado fuera del municipio, no están muy por la labor y parece ser que las conversaciones van por otro lado. La constructora CFC ha dado un paso y parece que la empresa de Francisco Coy apoyará al fútbol mazarronero otro año.

Frutas Buendía, de grana

No está asegurado y las negociaciones siguen abiertas, pero el Imperial podría llevar una publicidad diferente a la del equipo de Segunda B. Hay varias propuestas y entre ellas parece cobrar fuerza la de Frutas Buendía. Esta firma de Archena ya es patrocinadora del Real Murcia, y parece ser que Álvaro Buendía, gerente de la empresa, no vería con malos ojos que el nombre de su empresa apareciese en la elástica del filial. Muy volcado con el equipo de baloncesto, Buendía podría ampliar su estrategia publicitaria con su entrada en el Imperial.

Varios equipos no tienen decidido o sencillamente no han encontrado todavía la firma que les facilite más la labor, como ocurre con conjuntos como el Águilas, Ciudad de Murcia, Estudiantes y Huércal. Gaspar Campillo, hombre para todo en Águilas, sigue buscando entre el tejido empresarial aguileño a alguien que quiera anunciarse. «Se han hecho tan mal las cosas en Águilas tantos años que es un desastre, aquí nadie quiere escucharte», se queja un Campillo que ha conseguido tener el apoyo incondicional del mexicano Fernando Chavero, que ejerce como presidente y que está dando mecanismos al entrenador para que confeccione un buen equipo. Eso sí, le ha fijado el tope de cien mil euros. De momento, el patrocinador principal no llega, pero firmas como Transpilas y Apuestas de Murcia ya se han subido al carro blanquiazul.

Cieza. Esta fue la camiseta que ya se considera histórica en el club con melocotones y una imagen sobre la floración. Tuvo un gran tirón entre la afición y ya se prepara otra del mismo estilo.

El Ciudad de Murcia valora la parte principal de su camiseta en quince mil euros. Como dice su presidente, José Francisco Navarro, «el equipo lleva ya tres años sin tener un patrocinador principal, pero tenemos claro que para ponerlo tiene que acercarse a esa cifra por lo que conlleva, tanto en redes sociales como en publicidad en el campo. Tenemos conversaciones con firmas, pero de momento no ha fraguado nada, dependemos de nuestro capital social, pero no descansamos y seguiremos buscando».

En el Ciudad buscan un patrocinador para su camiseta que aporte unos 15.000 euros

La Minera es de esos equipos simpáticos que desde 1924 está presente en nuestro fútbol. Su presidente, Bienvenido Gallego, que ejerce desde 1993, es el más longevo de todos los que hay en la Tercera. Aquí no dependen tanto de las firmas que los apoyan y sí más de los aficionados. «El Llano del Beal es un pueblecito de 1.400 aficionados y apenas hay empresas. Eso sí, los llaneros nos sentimos muy de aquí y por eso se venden más de quinientos carnés todos los años. Firmas como Artesa, Muebles Hermógenes y Autoescuela San Nicolás nos apoyan», dice Gallego.

El regreso más inesperado

La Unión es uno de esos casos que poca gente entiende. Abandonados el año pasado a su suerte, terminaron comprando la plaza del Pinatar y volverán a ser de Tercera. La ilusión ha vuelto a la localidad minera, pues se está poniendo dinero para fichar jugadores con nombre.

Los Garres, Minerva y Churra seguirán tirando de los colaboradores de toda la vida. Son empresas que comenzaron con ellos y que ya forman parte de la historia y el presente de los equipos. Una aseguradora como Gesa en Churra, una gestoría en el Minerva y una representación de productos como Fragama Naviser son los que aseguran recursos a estos equipos.

En el Lorca Deportiva el Hospital Virgen del Alcázar será el máximo colaborador en un club que quiere volver a Segunda B cuanto antes y está realizando fichajes como el del jugador del Santa Eulalia Marcos Pérez, que sustituye a Andrés Carrasco.