Atlético de Madrid Trippier, ¿el primer inglés en la historia del Atlético? Kieran Trippier, celebrando un gol con Inglaterra. / Reuters Las filas rojiblancas ya contaron con un compatriota del lateral, Drinkwater, delantero que no acabó de cuajar en los años veinte del pasado siglo JONAY ANTÓN Madrid Miércoles, 17 julio 2019, 19:39

La historia nunca deja de sorprender. Utilizando la memoria, seguramente nadie recordará jugador británico alguno vistiendo la elástica rojiblanca. Alguno irá de perfeccionista y citará a Jimmy Floyd Hasselbaink, pero éste, a pesar de tener la nacionalidad inglesa, nació en Surinam, conocida en tiempos pasados como la Guayana Holandesa y jugó en la selección de Holanda.

Entonces, ¿Kieran Trippier es el primer británico que jugará en el Atlético de Madrid?. La respuesta es no. Hay que retroceder hace casi cien años, concretamente, a las temporadas 1923/1924 y 1924/1925, cuando el club se llamaba Athletic Club de Madrid. Un conjunto entrenado por Vincent Hayes y posteriormente por Ramón Olalquiaga. En las filas de aquel equipo había un inglés llamado Drinkwater. Un delantero que marcó diez goles en tres partidos, según la tesis doctoral 'Fuentes documentales deportivas aplicadas a la historia de un club deportivo español: Historia del club Atlético de Madrid', de Fernando Sánchez Postigo. En la misma, destaca que el atacante no triunfó ni encajó bien en el equipo, a pesar de su gran media goleadora. No figura en los archivos de la Liga, ya que no hay datos de esa campaña de hace 95 años.

Drinkwater, en la plantilla de la temporada 1924/1925.

Ahora es el turno de Trippier, lateral derecho contrastado que ya ha sido subcampeón de la Champions League y pieza clave en el Tottenham de Mauricio Pochettino desde la marcha de Kyle Walker al Manchester City. Además, tuvo un gran papel en el Mundial 2018 de Rusia, donde Inglaterra quedó en cuarto lugar. Veloz, potente, agresivo, buen centrador y lanzador de faltas, el Atlético de Madrid gana un lateral en plena edad de madurez futbolística (28 años) y por un precio más que asequible para como está el mercado en estos momentos, unos 30 millones de euros. Casi un siglo después, el Atlético de Madrid tiene otro inglés en sus filas en el Metropolitano.

INGLESES EN LA LIGA Jugador Club Partidos David Beckham Real Madrid 116 Gary Lineker Barcelona 103 Steve McManaman Real Madrid 94 Vinny Samways Sevilla/Las Palmas 73 Kevin Richardson Real Sociedad 37 Michael Owen Real Madrid 36 Dalian Atkinson Real Sociedad 29 Laurie Cunningham Real Madrid/Sporting 28 Jermaine Pennant Zaragoza 25 Adrian Heath Espanyol 24 Patrick Roberts Girona 19 Sammy Lee Osasuna 11 Jonathan Woodgate Real Madrid 9 Peter Barnes Betis 6 Mark Draper Rayo Vallecano 4 Stan Collymore Oviedo 3 Charlie L'Anson Elche 2 Harry Lowe Real Sociedad 2 Raphael Meade Betis 1