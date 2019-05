El Jumilla recibe al Real Unión en la final por la permanencia JOSÉ ORTEGA JUMILLA. Domingo, 26 mayo 2019, 11:37

El Jumilla ya no puede fallar más. Se juega la permanencia en Segunda B contra un histórico del fútbol español. El Real Unión de Irún fue uno de los diez equipos fundadores de la Liga en 1915 y cuenta en su palmarés con hasta cuatro Copas del Rey. Pero aquellos años de gloria quedaron atrás y tanto irundarras como vinícolas lucharán desde hoy por no caer en el pozo de la Tercera. Una eliminatoria que arrancará en el Uva Monastrell, donde el equipo murciano necesita obtener un resultado positivo e intentar no encajar un gol en contra en la ida, para viajar con garantías al Stadium Gal el próximo fin de semana.

El trabajo de Leonel Pontes a lo largo de esta semana ha sido arduo en lo psicológico, tratando de levantar la moral de unos futbolistas que se veían salvados ya desde el pasado invierno y que cayeron al puesto de promoción cuando nadie lo esperaba.