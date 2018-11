SEGUNDA B El Jumilla intenta huir de la quema con un triunfo Leonel Pontes, entrenador del Jumilla. / javier carrión / agm JOSÉ ORTEGA JUMILLA Sábado, 10 noviembre 2018, 01:39

Tras la decepcionante derrota sufrida en Sevilla, el Jumilla busca volver a la buena senda recibiendo al Atlético Sanluqueño en el campo municipal Uva Monastrell. Llegan los gaditanos de perder contra el Cartagena y el UCAM Murcia y, con quince puntos, suman solo uno más que los del Altiplano. La misma circunstancia se presentaba ante el filial sevillista, que llegaba de perder con los dos conjuntos murcianos y se resarció contra los vinícolas. Ahora estos últimos esperan que no se repita la película, y menos en su feudo.

El Sanluqueño ha sufrido, si cabe, más que los blanquiazules en esta pasada jornada. Cuatro goles logró el conjunto universitario en Sanlúcar de Barrameda (con triplete del exvinícola Titi), provocando, además, las expulsiones de Álex Cruz y Muñoz, que no podrán pisar el césped del Uva Monastrell.

Apenas ha introducido cambios en el once inicial el entrenador portugués Leonel Pontes en estas últimas cinco jornadas. El técnico ha reconocido en numerosas ocasiones que, si el equipo juega bien, no hay que tocarlo. Un mensaje que se entiende también a la inversa, por lo que se presume alguna permuta para medirse al Sanluqueño tras la mala imagen ofrecida la pasada jornada. Parece que Alfonso Brito puede regresar al once para darle más consistencia a la medular, mientras que otro de los sacrificados puede ser Óscar Rico, que quedó señalado como uno de los culpables de la mala imagen ofrecida la semana pasada, tras ser sustituido a la media hora de juego.

El que será titular en la portería es Simón Ballester: «El equipo ha aprendido de sus errores de la semana pasada. Hemos hecho un buen trabajo y queremos resarcirnos», ha asegurado.