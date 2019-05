El Jumilla busca la salvación definitiva ante su hinchada Javier Carrión / AGM JOSÉ ORTEGA JUMILLA. Domingo, 19 mayo 2019, 01:11

En el grupo IV queda por dilucidarse, además del liderato, quién se irá a la promoción de descenso y quién ocupará la última plaza de Copa del Rey. Dos de los equipos implicados en estas dos guerras se miden esta tarde en el Uva Monastrell, en un partido vital para ambos. El Marbella pelea con el San Fernando por un puesto de Copa y llega a la cita con los deberes sin hacer. Pero más todavía se juega el conjunto vinícola, que a toda costa tratará de evitar caer en la posición de promoción de descenso que aún queda por adjudicar. Se trata de una final para los vinícolas, que para fomentar la presencia en las gradas de sus aficionados ha colocado las entradas a un solo euro, con la intención de llenar el campo.

El Jumilla depende de sí mismo, y una victoria seguro que le permitirá obtener la permanencia. En caso de empate o derrota habrá que estar atentos a los resultados del resto de equipos, sobre todo al Sanluqueño y al Granada. Si ambos puntúan, obligarán a los blanquiazules a, como mínimo, igualar su resultado para continuar por delante en la tabla.

Matsuura, el gran talismán

Pontes tiene a todos los efectivos a su disposición, a excepción de Edu Luna por acumulación de amarillas. En el centro de la defensa se prevé una nueva titularidad de Koyo Matsuura. El central japonés es un auténtico talismán, y desde que el técnico lo rescatara del filial hace dos jornadas, el Jumilla ha sumado seis puntos y no ha encajado goles. El conjunto andaluz no podrá disponer de Lolo Pavón, su máximo referente defensivo, sancionado por acumulación de amonestaciones.