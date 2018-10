Fútbol | Segunda B El Jumilla, sin brío en Málaga Jugadores del Jumilla y el Atlético Malagueño en un lance del partido. / FC Jumilla El Jumilla despierta tras el descanso, pero no logra ganar ante el colista, que consigue el primer punto de la temporada F. FUENTES Málaga. Domingo, 21 octubre 2018, 20:19

El Jumilla no pudo ganar en el campo del colista, que hasta este domingo no había conseguido un solo punto, pero el cambio de entrenador obró el milagro en el filial malacitano, que arañó su primer empate esta temporada, un punto que le sabe a victoria teniendo en cuenta que le sirve para inaugurar su casillero, mientras que al Jumilla le sabe a poco. El equipo de Leonel Pontes llegaba en su mejor momento a un campo propicio y esperaba ganar para acercarse al menos a la zona de 'playoff', pero no pudo ser y continuará en la parte media de la tabla con este punto.

0 Atlético Malagueño Kellyan; Robles, Chica, Abqar, Juande, Alberto; Antoñín, Bare, Deco, Karamoko (Joel, 80); y Grasa (Jaime, 60). 0 Jumilla Simón; Mario Marín, Migue Marín, Koyo, Leak; Manolo, Peque (Carlos A., 82), Stevenson, Donovan; Gregori (Will, 63) y Óscar Rico (Bouba, 75). Árbitros: Meno Gimeno (Extremeño). Amonestó a Juande y a Stevenson y Koyo. Incidencias: Campos de la Federación. Alrededor de 500 espectadores.

Ha tardado nueve jornadas el At. Malagueño para lograr su primer punto y ha sido necesario que cambie de entrenador, tomando el timón un conocido de la afición murciana, Manolo Sanlúcar, exentrenador del Real Murcia. El técnico dio otro aire a un filial necesitado de oxígeno, que ahora espera que este empate le sirva como punto de inflexión para seguir sumando y subir puestos. El gaditano no cambió mucho en el equipo inicial respecto al once de Dely Valdés, pero desde el principio el filial mostró otra cara más vertical y veloz que en anteriores compromisos. Así, el Malagueño dominó al Jumilla en los primeros compases, mientras que los de Leonel Pontes apenas llevaron peligro al portal de Kellyan en la primera mitad. Demasiado conservador el cuadro vinícola, que debió de haber salido con más brío teniendo en cuenta que jugaba ante el último clasificado. Fue el filial malacitano el que creó el peligro en este primer periodo, sobre todo, apoyado en la velocidad de Antoñín, que gozó de dos buenas oportunidades para haber inaugurado el marcador.

Ya en la segunda parte, los de Pontes cambiaron su imagen y salieron con más idea ofensiva. Avisó Manolo, cuyo disparo obligó a intervenir al meta Kellyan, despejando el peligro. En todo caso, tampoco esta segunda mitad destacó por el buen juego y no fue hasta la parte final cuando el partido se animó un tanto, buscando ambos equipos deshacer el empate. El Malagueño tuvo una ocasión muy clara por medio de Joel, pero el Jumilla despejó el peligro. Fue después el conjunto vinícola el que puso en aprietos a la zaga local por medio de Donovan, pero tampoco logró desnivelar el resultado en esta ocasión. Al final, reparto de puntos que al menos permite al Jumilla mantenerse lejos del peligro.