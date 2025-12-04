Juanlu Hens, la peor pesadilla para el Real Murcia de Aira

Hay goles que se recuerdan toda la vida y el del 30 de abril de 2016 Juanlu Hens (Fuente Palmera, Córdoba, 41 años) lo recuerda ... como si fuera ayer. Probablemente también los aficionados del Real Murcia, pues ese derechazo al palo diestro del atacante del Cartagena dejó el derbi en el Cartagonova (2-1) y fue el principio del fin para el equipo de José Manuel Aira, que por culpa de aquello perdió el liderato, entró en bucle y se le escapó el ascenso a Segunda División que acarició.

«Fue una transición rápida. Recuerdo que conecté con Sergio García en la banda derecha, me quedé un poco rezagado al borde del área para darle una opción de pase y pensé: 'Si la recibo es para controlar y soltar el latigazo'. Así fue: no daba tiempo a pegarle fuerte, habían muchas piernas y la mejor opción era ajustar el balón. Pensé en darle con el empeine, pero la mejor opción era colocarla y en el rebote me cayó. Fue además clave que la pelota botara, lo justo para molestar también al portero», rememora el cordobés a LA VERDAD desde Valencia, donde hace años se instaló con su mujer e hijas tras colgar las botas.

El protagonista de aquel derbi tuvo que tomar la «difícil decisión» de retirarse muy poco después de aquello, en 2018, por una lesión en la rodilla que le impedía recuperar plenas sensaciones en el verde. Hoy en día anda alejado del fútbol, el ocio deportivo que le permite la rodilla es el ciclismo y lo compagina con un trabajo en la cadena deportiva Decathlon.

Después de debutar en Primera con el Valencia y defender las camisetas de Lleida, Hércules, Granada 74, Tenerife, Girona, Cartagena y Mérida, además de pasar por las canteras del Córdoba y el propio Valencia, uno de los mejores recuerdos que le dejó el fútbol fue precisamente ese gol al Real Murcia. «La grada explotó. Aquella temporada el proyecto estaba en reinicio, terminamos bien el año y ganar ese derbi significó mucho para todos, a nivel de crecimiento. Recuerdo mucho ese gol y se lo he puesto varias veces a mis hijas, que además ese día me acompañaron a pie de campo en la celebración de la victoria. Esa foto la tengo bien guardada en casa», cuenta.

Para el Cartagena en sí esa victoria significó sobre todo un golpe de moral, una alegría en un año que terminó sin la presencia del equipo en el 'playoff' pero con mimbres para construir un proyecto ganador los siguientes años en la antigua Segunda B. Además, ese gol de Juanlu Hens le sirvió al cartagenerismo para meter en un lío importante al Real Murcia. El equipo de José Manuel Aira perdió ese día el liderato tras 21 jornadas, probablemente en el peor momento de todos: cuando solo restaban dos jornadas más. Los granas ya no remontaron el vuelo tras aquello, el UCAM terminó primero, subió a Segunda y los pimentoneros cayeron a las primeras de cambio en el 'playoff' de ascenso ante el Toledo.