La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
30/04/16. El atacante albinegro Juanlu Hens celebra con la grada su derechazo al Real Murcia, en el minuto 83, que dejó el derbi en Cartagena y sin liderato a los granas.
Cartagena - Murcia | El rey del derbi de 2016

Juanlu Hens, la peor pesadilla para el Real Murcia de Aira

«Fue una explosión. Les he puesto el gol repetido a mis hijas muchas veces», dice el cordobés

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:15

Comenta

Hay goles que se recuerdan toda la vida y el del 30 de abril de 2016 Juanlu Hens (Fuente Palmera, Córdoba, 41 años) lo recuerda ... como si fuera ayer. Probablemente también los aficionados del Real Murcia, pues ese derechazo al palo diestro del atacante del Cartagena dejó el derbi en el Cartagonova (2-1) y fue el principio del fin para el equipo de José Manuel Aira, que por culpa de aquello perdió el liderato, entró en bucle y se le escapó el ascenso a Segunda División que acarició.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  3. 3

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  4. 4 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  5. 5 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  6. 6 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  7. 7 Descubierto un zoo clandestino en malas condiciones sanitarias en Lorca: un emú, un burro y pavos reales
  8. 8 La incidencia de la gripe se dispara un 110% y comienza a llenar las Urgencias en la Región de Murcia
  9. 9 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos
  10. 10 Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Juanlu Hens, la peor pesadilla para el Real Murcia de Aira

Juanlu Hens, la peor pesadilla para el Real Murcia de Aira