Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Josep Martínez, segundo portero del Inter de Milán, se ha visto implicado en un accidente de tráfico mortal. El meta español ha atropellado mortalmente a ... un señor de 81 años que iba en silla de ruedas cerca del centro de entrenamiento del club.

Al parecer, el trágico atropello ocurrió este martes sobre las 9.30 en la Via Bergamo de Fenegrò, provincia de Como, cuando el portero valenciano, de 27 años, acudía al entrenamiento del equipo italiano en Appiano Gentile, donde se encuentra la ciudad deportiva del conjunto interista. Aunque los servicios de emergencias acudieron al lugar de los hechos, fueron inútiles los intentos de socorro para la víctima que falleció en el acto.

Las primeras investigaciones del accidente mortal por parte de los Carabinieri apuntan a que la víctima habría sentido indispuesta cuando iba en su silla de ruedas, lo que le habría llevado a cambiar de sentido de manera inesperada, invadiendo el carril contrario y cerrando el paso al vehículo del futbolista, dando lugar a la colisión. «El impacto fue extremadamente violento. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato: un helicóptero, una ambulancia y los Carabinieri», asegura el diario italiano en su información.

Martínez, el primero en atender a la víctima

Tras el atropello, Josep Martínez -que también fue portero de RB Leipzig, Las Palmas y Genoa- se habría mostrado «visiblemente afectado». Además, fue el primero en atender al anciano y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer las causas del incidente. Las autoridades están realizando investigaciones para reconstruir el accidente, en el que Martínez resultó ileso, y determinar posibles responsabilidades.

El Inter de Milán ha decidido cancelar la rueda de prensa del entrenador Cristian Chivu, prevista para las 14:00 horas la víspera del partido entre el conjunto interista y la Fiorentina.